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    31.03.2020 - 09:50 |

    Dünyada bir ilk; Dövmeli otomobil

    Lexus, geleneksel Japon sanatı ve yüksek kalitedeki işçiliğini sergilemek adına dünyanın ilk dövmeli aracını gösterdi. UX SUV modeli üzerine yapılan bu eşsiz yorum, dünyanın önde gelen dövme sanatçılarından Claudia De Sabe tarafından tasarlandı ve icra edildi.

    Dünyada bir ilk; Dövmeli otomobil

    Beyaz bir aracı, “tuvali” ve Dremel matkap aletini ise dövme iğnesi olarak kullanan sanatçı, UX’in uzunluğu boyunca “koi balığı” tasarımını uyguladı. Koi motifi ise, geleneksel Japon sanatında iyi şansı ve azmi temsil ediyor. Sanatçı Claudia De Sabe, Dremel matkabı kullanarak yüzeydeki boyayı deldi ve kompleks desenler oluşturmak üzere alttaki metali ortaya çıkardı.

    Ardından detayları ortaya çıkmak için beş litrelik yüksek kaliteli otomobil boyası kullandı. Daha güçlü 3 boyutlu efektler uygulamak ve vurguları ortaya çıkarmak adına son dokunuşları ise altın varak ile gerçekleştirdi. Ardından aracın üzerine koruyucu bir cila kaplaması yapıldı ve UX yolda kullanılabilir hale getirildi.

    Dünyada bir ilk; Dövmeli otomobil

    Sanatsal çalışma 6 ayda tamamlandı

    Dövmeli UX eseri ilk çizimlerden itibaren, haftada 5 gün, 8 saatlik yoğun çalışmayla 6 aylık bir süreçte tamamlandı. Hassas ve zor bir çalışmayla birlikte ortaya büyük bir fark yaratan sanat eseri UX çıkarıldı. Dövmeli UX için herhangi fiyat verilmezken, böyle ısmarlama bir çalışmanın 120 bin sterlini bulacağı ifade ediliyor.

    Bu çalışma, her Lexus’un kusursuz olmasını garanti altına alarak özel dokunuşlar yapan Takumi Ustaları’nın yaptıklarını takdir etmek üzere gerçekleştirildi. Lexus da, araç tasarımında geleneksel Japon estetiklerini kullanıyor. UX’de yer alan washi kağıdı döşemenin yanı sıra, aracın iç ve dış tasarımı Japon evlerinde engawa mimarisinin yansıması olarak kesintisiz bir bağlantıyla tasarlandı.

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