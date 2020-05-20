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    HaberlerOtomobil Haberleri Dyson elektrikli aracını tanıttı!
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    20.05.2020 - 15:44 |

    Dyson elektrikli aracını tanıttı!

    Ekim 2019’da elektrikli otomobil planlarını rafa kaldıran Dyson, projeyi raftan indirdi. İngiliz süpürge üreticisi Dyson’ın otomobillerinin özellikleri haberimizde.

    Dyson elektrikli aracını tanıttı!

    Ekim ayında elektrikli araç  projesini sonlandırdığını duyuran Dyson sürpriz bir hamle ile bu modelin prototipini dün görücüye çıkardı. Engadget'ta yer alan habere göre, “N526” kod numaralı elektrikli otomobil tek şarj ile 965 kilometrelik sürüş imkanı sunuyor.

    Bu menzil elektrikli otomobil dünyasıının en dikkat çeken firmalarından birisi olan Tesla'nın Model X'te sunduğu menzilin yaklaşık iki katı.

    Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, ara. bu menzile ulaşmak için Dyson’ın kendi geliştirdiği katı hâl bataryalarından faydalanıyor. Aracın içinde yer alan iki elektrikli motorun her biri, 200 kW güç üretiyor.

    Dyson elektrikli aracını tanıttı

    Aynı açıklamaya göre, 7 koltuklu SUV sınıfındaki araç 0’dan 100 kilometre hıza 4,8 saniyede ulaşabiliyor. Elektrikli aracın en yüksek hızı ise 200 kilometre/saat.

    The Times'ta yer alan habere göre şirket bugüne kadar proje için 500 milyon sterlin (4 milyar 160 milyon TL) harcamış durumda.

    Aynı habere göre, Dyson'un bu projeden kar edebilmesi için aracı minimum 150 bin sterlin (yaklaşık 1.3 milyon TL) fiyat etiketi ile satması gerekecek.

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