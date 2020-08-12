Ekim ayında Türkiye’ye geliyor!

Yeteneklerini yıllar içerisinde geliştiren ve çeşitlendiren F serisi, "40 Years GS Edition" ile üç yeni modelini gözler önüne seriyor. Yenilenen renkleriyle Yeni BMW F 750 GS, F 850 GS ve F 850 GS Adventure, artık çok daha dinamik görünürken, genişletilmiş standart donanımları ve yeni opsiyonlarıyla daha güçlü bir GS deneyimi sunuyor. Yenilenen F 750 GS, F 850 GS ve F 850 GS Adventure modellerindeki değişimler arasında yeni şerit tasarımı ve yan kaplama panellerindeki stil isimlikleri bulunuyor. Ayrıca, tüm modellerde yeni LED sinyal lambaları ve kokpitin ön sağ kısmındaki USB şarj cihazı da standart olarak sunulan özellikler arasında yerini alıyor. İlave olarak, ABS Pro ve Dinamik Çekiş Kontrolü (DTC) de daha yüksek frenleme ve hızlanma güvenliği için standart olarak sunulan özellikler arasında.

Daha önce de olduğu gibi güçlü, sıvı soğutmalı, 853 cc’lik 4 supaplı, 2 silindirli, yakıt enjeksiyonlu motor ve 6 ileri şanzıman üç modele de enerjik bir itiş gücü sağlıyor. Gelecekteki Euro 5 standartlarına şimdiden uyum sağlayan motor, iki karşı denge şaftı sayesinde yumuşaklığı, anlık tepki karakteri, etkileyici çekiş gücü ve düşük yakıt tüketimiyle tutkunlarına keyif veriyor. Yeni BMW F 750 GS’e 7.500 dev/dk’de 77 bg güç sağlayan motor, 6.000 dev/dk’de maksimum 83 Nm tork üretiyor. Yeni BMW F 850 GS ve Yeni BMW F 850 GS Adventure ise 8.250 dev/dk’de 95 bg güç ve 6.250 dev/dk’de 92 Nm tork üreten motoruyla sürücülerin beğenisine sunuluyor.

Daha fazla standart donanımlarıyla Yeni BMW F 750 GS

Yeni BMW F 750 GS, yeni beyaz ana gövde rengi ve araç renginde boyanmış depo merkez kapağıyla daha keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Mat siyah renkli jantlar, siyah gidonlar ve kırmızı/siyah renkteki sele Yeni BMW F 750 GS’e çarpıcı bir kontrast yaratırken, Metalik San Marino Mavi renkteki spor stili de modelin yenilikleri arasında yer alıyor. Renkli ön cam sürücülere daha sportif bir ortam sunarken, Metalik Granit Gri jantlar ve gümüş gidonların yanı sıra siyah/gri sele ve galvanize radyatör kapağı modelin premium havasını pekiştiriyor.

Yeni BMW F 750 GS "40 Years GS Edition", yan kaplama panelleri üzerindeki "40 Years GS" logosuyla "40 Years GS" yıl dönümünü onurlandırıyor. Sarı elcik koruma ve GS logolu siyah/sarı sele, GS’in 40 yıllık geçmişine atıfta bulunarak, BMW R 100 GS’i hatırlatıyor. Mat siyah jantlar, gümüş gidonlar ve galvanize radyatör kapağı da yine yıl dönümüne özel yenilikler arasında yer alıyor.

40. yıla özel tasarım seçenekleriyle Yeni BMW F 850 GS

Yeni BMW F 850 GS’in yeni Yarış Kırmızısı ana gövde rengi, araç renginde boyanmış depo merkez kapağıyla birlikte sunuluyor. Böylece Yeni BMW F 850 GS’in siyah kaplama ön çatal, siyah jantlar ve siyah/gri sele ile muhteşem bir kontrast oluşturabiliyor. Rallye stili ve Metalik Yarış Mavisi rengiyle Yeni BMW F 850 GS, elcik korumalarına ilave olarak, siyah ön çatal ve siyah/kırmızı selesiyle sportif karakterini ön plana çıkarıyor. Altın rengi jantlar ve galvanize radyatör kapağı, Yeni BMW F 850 GS’in lüks hissiyatına katkıda bulunan özellikler arasında yer alıyor.

Yeni BMW F 850 GS "40 Years GS Edition", Metalik Koyu Gri rengi ve yan kaplama panellerindeki "40 Years GS" logosuyla BMW GS modellerinin 40. yıl dönümünü kutluyor. Özel sarı elcik korumaları, altın renkli jantlar ve GS logosunu taşıyan siyah/sarı sele, Yeni BMW F 850 GS "40 Years GS Edition"ın dikkat çeken öğeleri arasında yer alıyor. Siyah ön çatal ve galvanize radyatör kapağı da yıl dönümüne özel diğer yenilikler arasında. Yeni BMW F 850 GS, standart olarak sunulan ön cam ayarlama mekanizması ve kolay kullanımlı bağlantı fonksiyonlarını içeren TFT ekranıyla şimdi daha da çekici hale geldi.

Daha fazla macera isteyenler için: Yeni BMW F 850 GS Adventure

Yeni Buz Grisi gövde rengi ve araç renginde boyanmış depo merkez kapağıyla Yeni BMW F 850 GS Adventure, off-road becerisi ve touring kapasitesiyle macera tutkunlarını bekliyor. Siyah renkte ön çatal ve jantları, gri/siyah comfort sele ile mükemmel bir uyum yakalıyor. Rallye stilinde ve Metalik Mat Kalamata gövde rengine sahip Yeni BMW F 850 GS Adventure, altın rengi ön çatalı ve jantları ile dinamik bir görünüm kazanıyor. Spor ön cam ve 890 mm yüksekliğiyle siyah/gri döşemeye sahip Rallye sele, Yeni BMW F 850 GS Adventure’ın sportif görünümünü daha da güçlendiriyor. Türkiye’de standart olarak yolcu kiti ilave edilerek, yüksek ön cam ve yolcu selesi ile standart olarak sunuluyor.

Yeni BMW F 850 GS Adventure "40 Years GS Edition", "40 Years GS" logosu, sarı elcik korumaları ve metalik Koyu Gri gövde rengiyle GS yıl dönümünde gelen ayırt edici özelliklerini gözler önüne seriyor. Siyah kaplama ön çatal ı, altın renginde jantlar ve 860 mm yüksekliğiyle siyah/sarı döşemeli iki kişilik sele, GS ailesinin 40. Yıl dönümüne saygı niteliğinde. Kolay kullanımlı bağlantı fonksiyonlarını içeren TFT ekran BMW F 850 Adventure’da standart olarak sunulan özellikler arasında bulunuyor.

Yeni opsiyonel donanımlar ve orijinal BMW Motorrad aksesuarlarıyla daha fazla kişiselleştirme

Yeni BMW F 750 GS, BMW F 850 GS ve BMW F 850 GS Adventure modellerinin tamamında Türkiye için özel oluşturulmuş paketlerde Pro sürüş modlarına ait yeni bileşenleri içeriyor. Böylece, boxer motorlara sahip tüm GS modellerinde olduğu gibi DYNAMIC sürüş modunda yenilenmiş gaz tepkisi sürücülere daha fazla dinamizm ve sürüş keyfi sunabiliyor. Ayrıca, Dinamik Motor Freni Kontrolü ve Dinamik Fren Kontrolü (DBC) de artık Pro sürüş modları içinde yer alıyor. Yeni BMW F 750 GS, diğer yeni Pro sürüş modlarında ise Türkiye paketinde sunulan bağlantı donanımıyla birlikte sağ gidon kontrolleri üzerindeki düğmeye atanabilecek maksimum dört sürüş modu ön seçim özelliğini de içeriyor. Daha alçak selenin yanı sıra modifiye edilerek alçaltılmış süspansiyon, üç model için de opsiyonel olarak sunularak hareketsiz halde daha iyi bir zemin erişimi sağlıyor.

Orijinal BMW Motorrad Aksesuarları, şimdi BMW Motorrad Navigator cihazının sabit bir şekilde off-road sürüşü sırasında sürücüler için kolaylık sağlayan standart TFT ekranın üzerine monte edilmesi amacıyla BMW F 850 GS ve BMW F 850 GS Adventure için bir tutucuyu da destekliyor. Bu tutucu daha önce GS Trophy makineleri ve aktif araçlara özeldi. Türkiye’de standart olarak sunulan "Navigasyon Cihazı Hazırlığı", önceki gibi gidon kelepçesi üzerine konumlandırılacak şekilde sürücülere sunuluyor. ABS’nin tamamen devre dışı bırakılmasına gelecekteki yasal düzenlenmelerle birlikte çeşitli kısıtlamalar getirileceğinden, Enduro ve Enduro Pro sürüş modları sürücülere bu amaçla uyarlanmış kontroller sunuyor. ABS fonksiyonu, Yeni BMW F 850 GS ve Yeni BMW F 850 GS Adventure modellerinin Enduro Pro sürüş modlarında arka tekerlekler için devre dışı bırakılabilmektedir. HP logosu gelecekte tüm opsiyonel donanım ve Orijinal BMW Motorrad Aksesuarları kapsamından çıkarılacak. BMW F 750 GS spor susturucu ise yalnızca Orijinal BMW Motorrad Aksesuarları aracılığıyla sürücülere sunulacak.