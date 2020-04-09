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    HaberlerOtomobil Haberleri “Elimizde 300-400 adet araç kaldı”
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    09.04.2020 - 09:30 | | AA

    “Elimizde 300-400 adet araç kaldı”

    Yeni tip Corona virüs nedeniyle dünyada birçok firmanın üretimi durdurmasından dolayı tedarikte sorun yaşandığını belirten Toyota Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Bozkurt "Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet" dedi.

    “Elimizde 300-400 adet araç kaldı”

    Toyota Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ali Haydar Bozkurt, video konferans yöntemiyle Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı.

    Dünya genelinde görülen yeti tip Corona virüs (Covid-19) salgınında birinci öncelik insan sağlığı olduğunu belirten Bozkurt, salgının sadece otomotivi değil bütün sektörleri etkilediğine dikkati çekti.

    Bütün ekonomi zincirlerinin birbirine bağlı olduğu ve birinin yaşadığı sıkıntının mutlaka diğer sektörlere de sirayet ettiğini dile getiren Bozkurt, otomobil özelinde bakıldığında dünyada birçok firmanın üretimlerini durdurmak zorunda kaldığını anımsatarak şunları söyledi:

    "Bunun da birinci sebebi tabii ki insan sağlığı. Üretim alanlarında sosyal mesafeyi korumak bir miktar zor olduğu için, tedarikçilerde de aynı şey söz konusu olduğu için şu anda üretim durdu. Üretim durduğu zaman, üretim yoksa, ürününüz yoksa aşağı yukarı sisteminiz neredeyse durma noktasına geliyor.

    “Elimizde 300-400 adet araç kaldı”

    Bu da biz distribütörleri şu anda nasıl etkiledi. Stoklarımızda aracımız yok. Yani yok denecek kadar az, tek tük araç kaldı elimizde. Normal bir ayda satacağımız bir aracın şu anda yirmide biri değil. Yani biz 5 bin araç satabilirdik. Ve elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet.

    Şimdi üretim yeniden başlayana kadar ki süreçte yeni araç satışı maalesef yapılamayacak ya da çok sınırlı sayıdaki eldeki tek tük araçlarla yapılacak gibi görünüyor. Tabii bayilerimizde de şu anda bir şekilde operasyonlar devam ediyor. Bunun temel sebebi geçen aylarda yapılan araçların teslimatları, eldeki küçük adetteki stoku olan bayilerimizin o stokları satması ama birinci sebebi daha çok servis hizmetleri..."

      Büşra Pekin: Sen hangi karantina karakterisin?Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Büşra Pekin, eğlenceli paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Corona virüs nedeniyle kendini evde karantinaya alan Pekin, "Sen hangi karantina karakterisin?" notuyla yayınladığı bir video ile takipçilerini güldürdü.
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