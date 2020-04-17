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    HaberlerOtomobil Haberleri "En İyi Üretici Ödülü'ne" layık görüldü!
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    17.04.2020 - 20:32 |

    "En İyi Üretici Ödülü'ne" layık görüldü!

    Premium otomobil üreticisi Lexus, yüksek kaliteye sahip güvenilir otomobil üretimiyle yeni bir ödülün daha sahibi oldu. Buna göre Lexus dört yıl üst üste “En İyi Üretici Ödülü’nü” alarak bu konumunu daha da güçlendirdi.

    "En İyi Üretici Ödülü'ne" layık görüldü!

    Otomobil satın alan gerçek kullanıcıların deneyimlerine ve fikirlerine dayanarak yapılan Auto Express Driver Power araştırmasında, Lexus yine üstün bir performans ortaya koydu. Üretim kalitesi, dayanıklılık, motor, şanzıman gibi kategorilerde öne çıkarak 30 marka arasında zirvede yer aldı. Bu ödül aynı zamanda güvenlik, iç tasarım, sürüş ve yol tutuş gibi kategorilerdeki başarıyla da taçlandı.

    Lexus, “En İyi Üretici Ödülü” almasının yanı sıra modelleriyle de başarı yakaladı. RX SUV modeli tam hibritler arasında birinci olurken IS Sedan En İyi Kompakt Yönetici Otomobili ve CT Hatchback de En İyi Premium Kompakt Aile Otomobili seçildi.

    Gerçek kullanıcıların yer aldığı testlerden yüksek standartlara sahip modelleriyle her zaman ön plana çıkan Lexus, aynı zamanda Dünyanın En Sorunsuz Otomobil markası, İkinci Elde En İyi Marka gibi birçok ödülün de sahibi olmaya devam ediyor.

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