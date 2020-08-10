Ã–nde konumlandÄ±rÄ±lan turbo beslemeli 620 HP gÃ¼cÃ¼ndeki V8 motoru; yeni gÃ¶vde orantÄ±larÄ± ve akÄ±cÄ± hatlarÄ±nÄ± benzersiz performans ve yol tutuÅŸ Ã¶zellikleriyle birleÅŸtiren Ferrari Roma, 100 km/sâ€™ye 3,4 saniyede ulaÅŸÄ±yor.
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sÃ¼per spor otomobil Ã¼reticilerinden Ferrariâ€™nin yeni V8 motorlu coupe modeli Roma, EylÃ¼l ayÄ±nda TÃ¼rkiye yollarÄ±na Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Kendine Ã¶zgÃ¼ ikonik tasarÄ±mÄ±yla ve Nuova Dolce Vita (yeni tatlÄ± hayat) konseptiyle hayata geÃ§en ve adÄ±nÄ± Ä°talyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Romaâ€™dan alanÂ modelden 2020 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde TÃ¼rkiyeâ€™ye iki adet gelmesi planlanÄ±yordu. Bu kapsamda, EylÃ¼l ayÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™ye gelecek iki adet Ferrari Romaâ€™nÄ±n ikisi de henÃ¼z TÃ¼rkiyeâ€™ye gelmeden satÄ±ldÄ±.
1950 ve 1960â€™larÄ±n Romaâ€™sÄ±nÄ± karakterize eden Ferrari Roma, tasarÄ±m zarafeti, son teknoloji hafif modÃ¼ler yapÄ±sÄ± ve yenilikÃ§i fonksiyonlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda benzersiz performans ve yol tutuÅŸ Ã¶zellikleriyle dikkat Ã§ekiyor. Ã–nde konumlanan ve 4 yÄ±l Ã¼st Ã¼ste yÄ±lÄ±n motoru seÃ§ilen turbo beslemeli V8 motorla satÄ±ÅŸa sunulan Romaâ€™nÄ±n 7500 d/dâ€™da 620 HP gÃ¼Ã§ Ã¼reten motoru, bu gÃ¼cÃ¼nÃ¼ ilk kez SF90 Stradaleâ€™de kullanÄ±ma sunulan yeni sekiz kademeli Ã§ift kavramalÄ± otomatik ÅŸanzÄ±manla tekerleklere ileterek 100 km/sâ€™ye 3.4 saniyede ulaÅŸÄ±yor.
Ferrari Romaâ€™nÄ±n Teknik Ã–zellikleri:
Motor
TipÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 90 derece turbo beslemeli V8
Silindir hacmiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3855 cc
Maksimum gÃ¼Ã§Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 620 HP (456 kW), 5750-7500 d/d
Maksimum torkÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 760 Nm, 3000 â€“ 5750 d/d
Â
Boyut ve AÄŸÄ±rlÄ±k
UzunlukÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4656 mm
GeniÅŸlikÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1974 mm
YÃ¼kseklikÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1301 mm
Aks mesafesiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2670 mm
BoÅŸ aÄŸÄ±rlÄ±kÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1472 kg
Â
Performans
Maksimum hÄ±zÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 320 km/s
0-100 km/sÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.4 sn
0-200 km/sÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9.3 sn
Â