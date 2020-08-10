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    10.08.2020 - 15:54 |

    Ferrari Roma Eylül'de Türkiye'ye geliyor!

    Ferrariâ€™nin yeni coupe modeli Roma, EylÃ¼l ayÄ±nda TÃ¼rkiye yollarÄ±yla buluÅŸmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Modelden bu yÄ±l TÃ¼rkiyeâ€™ye sadece iki adet kota ayrÄ±lÄ±rken, iki otomobil de henÃ¼z TÃ¼rkiyeâ€™ye gelmeden alÄ±cÄ± buldu.

    Ferrari Roma Eylül'de Türkiye'ye geliyor!

    Ã–nde konumlandÄ±rÄ±lan turbo beslemeli 620 HP gÃ¼cÃ¼ndeki V8 motoru; yeni gÃ¶vde orantÄ±larÄ± ve akÄ±cÄ± hatlarÄ±nÄ± benzersiz performans ve yol tutuÅŸ Ã¶zellikleriyle birleÅŸtiren Ferrari Roma, 100 km/sâ€™ye 3,4 saniyede ulaÅŸÄ±yor.

    DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sÃ¼per spor otomobil Ã¼reticilerinden Ferrariâ€™nin yeni V8 motorlu coupe modeli Roma, EylÃ¼l ayÄ±nda TÃ¼rkiye yollarÄ±na Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Kendine Ã¶zgÃ¼ ikonik tasarÄ±mÄ±yla ve Nuova Dolce Vita (yeni tatlÄ± hayat) konseptiyle hayata geÃ§en ve adÄ±nÄ± Ä°talyaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Romaâ€™dan alanÂ  modelden 2020 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde TÃ¼rkiyeâ€™ye iki adet gelmesi planlanÄ±yordu. Bu kapsamda, EylÃ¼l ayÄ±nda TÃ¼rkiyeâ€™ye gelecek iki adet Ferrari Romaâ€™nÄ±n ikisi de henÃ¼z TÃ¼rkiyeâ€™ye gelmeden satÄ±ldÄ±.

    Ferrari Roma EylÃ¼lde TÃ¼rkiyeye geliyor

    1950 ve 1960â€™larÄ±n Romaâ€™sÄ±nÄ± karakterize eden Ferrari Roma, tasarÄ±m zarafeti, son teknoloji hafif modÃ¼ler yapÄ±sÄ± ve yenilikÃ§i fonksiyonlarÄ±nÄ±n yanÄ±nda benzersiz performans ve yol tutuÅŸ Ã¶zellikleriyle dikkat Ã§ekiyor. Ã–nde konumlanan ve 4 yÄ±l Ã¼st Ã¼ste yÄ±lÄ±n motoru seÃ§ilen turbo beslemeli V8 motorla satÄ±ÅŸa sunulan Romaâ€™nÄ±n 7500 d/dâ€™da 620 HP gÃ¼Ã§ Ã¼reten motoru, bu gÃ¼cÃ¼nÃ¼ ilk kez SF90 Stradaleâ€™de kullanÄ±ma sunulan yeni sekiz kademeli Ã§ift kavramalÄ± otomatik ÅŸanzÄ±manla tekerleklere ileterek 100 km/sâ€™ye 3.4 saniyede ulaÅŸÄ±yor.

    Ferrari Romaâ€™nÄ±n Teknik Ã–zellikleri:

    Motor

    TipÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  90 derece turbo beslemeli V8

    Silindir hacmiÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 3855 cc

    Maksimum gÃ¼Ã§Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  620 HP (456 kW), 5750-7500 d/d

    Maksimum torkÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  760 Nm, 3000 â€“ 5750 d/d

    Â 

    Boyut ve AÄŸÄ±rlÄ±k

    UzunlukÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  4656 mm

    GeniÅŸlikÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â 1974 mm

    YÃ¼kseklikÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  1301 mm

    Aks mesafesiÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  2670 mm

    BoÅŸ aÄŸÄ±rlÄ±kÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  1472 kg

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    Ferrari Roma EylÃ¼lde TÃ¼rkiyeye geliyor

    Performans

    Maksimum hÄ±zÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  320 km/s

    0-100 km/sÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  3.4 sn

    0-200 km/sÂ  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  Â  9.3 sn

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      Magazin Haberleri Bülteni (10 AÄŸustos 2020)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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