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    HaberlerOtomobil Haberleri Fiat'tan kış avantajları!
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    07.02.2020 - 09:41 |

    Fiat'tan kış avantajları!

    Fiat, Şubat ayında da avantajlı alım seçenekleri sunarak tüketicinin yanında olmayı sürdürüyor. Ay sonuna dek Egea ailesinin üyeleri ile birlikte Fiat Doblo ve Fiorino Panaroma modelleri; 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0.69 faizli kredi imkânıyla tüketicilere sunuluyor. Fiat Egea ailesinin 2020 model yılına ait otomatik şanzımanlı sedan versiyonları ise Şubat ayı süresince manuel vites fiyatıyla satın alınabiliyor.

    Fiat'tan kış avantajları!

    Fiat, Şubat ayında da tüketicinin yanında olmayı sürdürüyor. Markanın ay boyunca sunduğu kredi seçenekleri dahilinde; Egea ailesi ile birlikte Fiat Doblo ve Fiorino Panaroma modelleri, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden kullanılabilecek avantajlı koşullar doğrultusunda 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 0.69 faizli kredi imkanıyla tercih edilebiliyor.

    Otomatik vites farkı Fiat’tan!

    Fiat, “Egea Konforuna Sahip Olmak Herkesin Hakkı” mottosu ile ay boyunca “Otomatik vites farkı bizden” kampanyasını da devam ettiriyor. Marka, 2020 model yılına ait Egea Ailesi sedan modellerin otomatik şanzımanlı versiyonlarını, 50 bin TL 24 ay ve yüzde 0,69 faiz fırsatı ile 160 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuyor.

    Türkiye’nin “en ulaşılabilir SUV”si Fiat Panda Cross 4x4 ise 129 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tercih edilebiliyor. Pratik ve kompakt Fiat Panda Cross 4x4; dört tekerlekten çekiş, ayarlanabilir sürüş modları, yokuş iniş desteği, yükseltilmiş süspansiyonu ile Fiat showroomlarında SUV tutkunlarını bekliyor.

    7 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri...
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