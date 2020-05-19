Ford, Fiat Chrysler ve General Motors üretime tekrar başlıyor!

Amerika otomotiv endüstrisi üretime tekrar başlamaya hazırlanıyor. General Motors, Ford Motor Co. ve Fiat Chrysler Automobiles gibi devlerin üretime yavaşta olsa bu hafta başlayacağı Reuters tarafından hazırlanan haberde belirtildi. Amerika’daki fabrikalara ek olarak Kuzey Amerika’daki sanayi üretiminin de harekete geçmesiyle birlikte Amerikan ekonomisinin destekleneceği bekleniyor.

Bazı tedarikçiler ve otomotiv üreticileri geçtiğimiz hafta üretimlerine verilen 2 ay aranın üzerine başladılar. Chevrolet Suburban SUV, Ford F-15 pick-up ve Jeep Wrangler gibi karlılığı yüksek olan araçların üretimi üzerine yoğunlaşılacak.

UAW Sendikası Başkanı Todd Dunn ise, “Sonuçta biz bu işin içindeyiz. Eğer pikap üretmezsek Ford gidecek” dedi. Ford’un Kentucky fabrikasında 14 bin çalışan bulunuyor. Marka bu tesiste Super Duty diye geçen çift dingilli ve daha güçlü olan pikap modellerini üretiyor. Ayrıca Expedition ve Lincoln Navigator SUV modellerinin üretimi de burada gerçekleşiyor.

Sendika Başkanı Dunn, üretimin çift vardiya olarak başlayacağını belirtti. Kentucky fabrikasına yakın yerde bulunan ve Escape ile Lincoln Corsair SUV modellerinin üretildiği bir diğer tesis olan Louisville’deki üretimde tek vardiya olarak başlayacak.

Ford sözcüsü yaptığı açıklamada fabrikaların 3 vardiya çalışırken üretime ara verdiğini ve başlangıçta biri çift vardiya ve diğeri tek vardiya olarak çalışacağını açıkladı.

GM ise hafta başından itibaren birden fazla fabrikasını sadece günde bir vardiya çalıştıracak biçimde açacak. Markanın Flint, Michigan ve Fort Wayne, Indiana tesislerinde 1600 çalışanı bulunuyor.

Otomotiv firmaları güvenlik önlemleri adı altında bir sürü yeni yönetmelikle karşı karşıya. Vücut ateş ölçüm kontrolleri fabrika girişlerine yerleştirilen termal kameralarla yapılıyor, maske ve yüz koruma siperleri, eldivenler ve dezenfeksiyon sıvıları en önemli notlar olarak öne çıkıyor. Ayrıca üretim alanı içerisinde sosyal mesafede çok önemli.