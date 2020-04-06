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    HaberlerOtomobil Haberleri Ford Otosan, Avrupa'yla hareket edecek
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    06.04.2020 - 14:28 |

    Ford Otosan, Avrupa'yla hareket edecek

    Ford Otosan, üretime verdiği arayı Ford Avrupa’nın Corona virüs salgınının yayılımına paralel olarak aldığı kararlar doğrultusunda devam ettirme kararı aldı.

    Ford Otosan, Avrupa'yla hareket edecek

    Tüm dünyayı etkileyen Corona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili olarak, üretim operasyonlarına 13 Nisan’a kadar ara veren Ford Otosan, Kocaeli ve Eskişehir Fabrikalarında üretime verdiği arayı devam ettirme kararı aldı.

    Şirketten yapılan açıklamada, bu kararın Covid-19 salgınıyla yürütülen mücadele kapsamında; Avrupa’da ticaretin kesintiye uğraması, tedarik zincirinde yaşanan problemler nedeniyle alındığı bildirildi.

    Üretimin yeniden başlama kararının ise salgının seyrine paralel olarak, operasyonel kısıtlamaların ve tedarik zincirindeki aksamaların düzelmesi, bayi ağının yeniden çalışma kabiliyetine kavuşmasına bağlı olarak alınacağı açıklandı. Şirket bu kararın, çalışanlarının sağlığı önceliğinde; ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerinin açıkladığı güvenlik tedbirleri doğrultusunda alınacağını vurguladı.

    Ford Otosan, planlarını Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tedbirler doğrultusunda güncellediğini bildirirken, üretim arasının mevcut koşullara bağlı olarak 27 Nisan’a kadar devam edeceği belirtildi.

     

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