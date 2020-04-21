BİST98.9460EURO7,53-0,06USD6,950,12ALTIN377,53-0,25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Ford Otosan verdiği araya devam edecek!
    ABONE OL
    21.04.2020 - 09:04 |

    Ford Otosan verdiği araya devam edecek!

    Tüm dünyayı etkileyen Corona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili olarak, üretim operasyonlarına 27 Nisan’a kadar ara veren Ford Otosan, Kocaeli Fabrikaları’nda üretime verdiği arayı şu anki şartlar doğrultusunda 4 Mayıs’a kadar daha devam ettirme kararı aldı.

    Ford Otosan verdiği araya devam edecek!

    Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 pandemisinin yayılmaması yönündeki tedbirleri doğrultusunda, Kocaeli Fabrikaları’nda üretim faaliyetlerine 27 Nisan'a kadar ara verme kararı alan Ford Otosan, mevcut koşullar, uluslararası ticarette ve tedarik zincirinde yaşanan problemler sebebiyle üretim arasını şu anki şartlar doğrultusunda 4 Mayıs’a kadar daha kadar devam ettireceğini duyurdu.

    Ford Otosan, üretimin yeniden başlama kararının ise salgının seyrine paralel olarak, operasyonel kısıtlamaların ve tedarik zincirindeki aksamaların düzelmesi, bayi ağının yeniden çalışma kabiliyetine kavuşmasına bağlı olarak alınacağı bildirdi. Şirket bu kararın, çalışanlarının sağlığı önceliğinde; ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerinin açıkladığı güvenlik tedbirleri doğrultusunda alınacağını vurguladı.

    Ford Otosan, planlarını Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı, Ford Motor Company ve Koç Topluluğu genelinde uygulanmakta olan tedbirler doğrultusunda güncellemeye devam ettiğini belirtti.

    Magazin Haberleri Bülteni (21 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Meteoroloji'den o iller için uyarı!

    Meteoroloji'den o iller için uyarı!

    Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

    Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

    Çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybetmişti! 78 gün sonra ulaşıma açıldı

    Çığ nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybetmişti! 78 gün sonra ulaşıma açıldı

    Sıradaki Haber