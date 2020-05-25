BİST103.0240.37EURO7.430.01USD6.810.07ALTIN378.66-0.40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri General Motors 'ömürlük' elektrikli araç geliştiriyor
    ABONE OL
    25.05.2020 - 14:39 |

    General Motors 'ömürlük' elektrikli araç geliştiriyor

    Amerikalı otomobil üreticisi General Motors, 1.6 milyon kilometre ömre sahip batarya geliştirdiğini ve yakın zamanda otomobiller üzerinde kullanıma sunacağını açıkladı.

    General Motors 'ömürlük' elektrikli araç geliştiriyor

    Elektrikli otomobillerin tam şarj ile gidebildikleri mesafelerin konvansiyonel motorlu araçlara göre daha kısa olması ve şarj sürelerinin de akaryakıt dolumundan uzun sürmesi, bu araçların yayılmasının önündeki en büyük engeller olarak göze çarpıyor.

    Bu noktada, otomotiv endüstrisinde birçok marka elektrikli otomobillerin menzil sorununu gidermek üzere çalışmalar yürütüyor.

    Öte yandan, elektrikli otomobillerin bataryalarının kısıtlı ömrü ve batarya değiştirmenin yüksek maliyetli olması da üreticileri uzun ömürlü batarya geliştirmeye yönlendiriyor.

    Bu üreticilerden ABD'nin en büyük otomotiv markası General Motors (GM),1.6 milyon kilometre ömürlü bir batarya üzerinde çalışıyor.

    General Motors ömürlük elektrikli araç geliştiriyor

    GM'in üzerinde çalıştığı yeni batarya, yılda ortalama 15 bin kilometre yol yapan bir sürücünün 100 yıl boyunca aynı batarya ile yola devam edebileceği anlamına geliyor.

    GM'in geliştirdiği yeni bataryanın şarj süresinin de şuan yollarda olan modellere göre önemli ölçüde daha kısa olacağı belirtiliyor.

    Söz konusu bataryanın ilk etapta elektrikli Hummer'da kullanılacağı da edinilen bilgiler arasında.

    ABD merkezli elektrikli araç üreticilerinden Tesla da, geçtiğimiz hafta 1.6 milyon kilometre boyunca yenilenme ihtiyacı olmayan bir bataryanın patent başvurusunda bulunmuştu.

    Bu da sosyal mesafeli el öpme...Malatya'da bir kişi sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde el öptürerek, çocuklara bayram harçlığı dağıttı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kargoyla getirttikleri uyuşturucuları satmak isteyen 2 kişi tutuklandı

    Kargoyla getirttikleri uyuşturucuları satmak isteyen 2 kişi tutuklandı

    Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

    Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

    'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

    'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

    Reklam oyuncusuna büyük şok! 'Bomba gibi patladı'

    Reklam oyuncusuna büyük şok! 'Bomba gibi patladı'

    Sıradaki Haber