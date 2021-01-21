'Hedeflerin üzerinde yatırım yaptık!'

Ülkemizde ağırlıklı olarak günlük kiralama alanında hizmet veren, bununla birlikte haftalık, aylık ve daha uzun dönemli kiralamalar da gerçekleştiren Enterprise Türkiye, 2020’de yatırımlarını aksatmadı. Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Kovid-19 salgınının başlangıcında ertelediğimiz araç yatırımlarını yılın ikinci yarısıyla birlikte gerçekleştirdik. Hatta yatırım hedeflerimizin de üzerine çıktık diyebiliriz” ifadesini kullandı.

Filolarının bir önceki yıla göre yüzde 20 büyüdüğünü belirten Tangün, “Elektrikli araçlardan hibrit araçlara, SUV’lardan pikaplara kadar uzanan araç seçeneğimiz var. 2020’de 2 milyar TL’lik araç yatırımı gerçekleştirdik. Şu an 62 olan ofis sayımızı önümüzdeki dönemde 100’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Kiralamaya ilgi

Şehir içi ulaşım ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere de 8 yeni şehir ofisi açtıklarını hatırlatan Tangün, “2020’de yurt dışından gelen turist sayısı yüzde 70 düştü. Yurt dışı ciromuz ciddi şekilde azaldı. Fakat, insanlar pandemiden dolayı toplu ulaşımdan uzak durmaya çalıştı ve bunun etkisiyle araç kiralamaya olan ilgi arttı. Sadece günlük, haftalık değil aynı zamanda aylık kiralamada da talep artışı yaşandı” dedi.

Bu yıl da araç ve ofis yatırımlarının süreceğini kaydeden Tangün, “2021’de dijitalleşme daima odağımızda olacak. Bu yönde yatırımlarımız olacak. Kâğıt yerine tablet, ıslak imza yerine e-imza, biyometrik imza gibi dijital hizmetler kullanarak teması en aza indirdik” ifadesini kullandı.

Pozitif ayrışma

Pandeminin, özellikle araç kiralama sektöründe kurumsal kimliğe sahip güvenilir markaları pozitif anlamda ayrıştırdığını belirten Özarslan Tangün, şöyle devam etti: “İnsanlar yalnızca tatil amaçlı değil virüsten korunma amaçlı da kiralamaya yöneldi. Bu bilinçle, virüsün yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak adına tüm araçlarımızı teslim etmeden önce ve teslim aldıktan sonra detaylı şekilde dezenfekte etmeye başladık. Tüketicilere sunduğumuz ücretsiz dezenfekte, daha az temas, eve teslim/evden alım hizmetlerimizle ihtiyaçlara hızla yanıt vermeye çalıştık. Salgınla birlikte müşterilerimizin araç kiralama süreleri de farklılaştı. Daha esnek kiralamaya yöneldik.”