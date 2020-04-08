Hibrit araçlarda rekor!

Bu dönemde 3 bin 503 adet hibrit otomobil satılırken, hibritlerin pazar payı yüzde 3.5 oldu. Benzinli otoların payı yüzde 46.55, dizelin payı yüzde 44.86 seviyesinde gerçekleşti.

Hibrit araç satışları her geçen yıl artış gösteriyor. Hibrit otoların teşvik edilmeye başladığı yıl olan 2016'da 1.010 adet olan satışlar 2017'de 4 bin 507, 2018'de ise 3 bin 899 adet olarak gerçekleşti. 2019'da bu rakam 11 bin 974 adete çıktı.

Otomotivin son yıllardaki trendi SUV’lerin pazar payında da artış var. Yılın ilk üç ayında SUV modellerinin piyasadaki payı 5.2 puan artışla yüzde 28.2'ye yükseldi. SUV'lerin pazar payı 2018'de yüzde 21.9, 2019'de yüzde 25.4'tü.

Türkiye'de en fazla tercih edilen kasa tipi ise her zaman olduğu gibi sedan otomobiller oldu. Mart sonu itibariyle 47 bin 709 adet sedan otomobil satıldı. Sedanların payı yüzde 47 olarak gerçekleşti.