BİST89.093-0,61EURO7,29-0,01USD6,670,76ALTIN3411,56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Hidrojenle 600 kilometre gidebilecek
    ABONE OL
    01.04.2020 - 14:39 |

    Hidrojenle 600 kilometre gidebilecek

    Toyota ve Hino, hidrojen yakıt hücreli ağır ticari araç geliştirmek için iş birliği yapıyor. 600 km sürüş menzili sunacak yakıt hücreli ağır ticari araç hem çevresel performansta hem de pratik kullanımda yüksek standartlar sağlayacak.

    Hidrojenle 600 kilometre gidebilecek

    Toyota ve Hino, 2050 yılında CO2 emisyonlarını düşürmek için geniş bir kullanım alanına hizmet sunacak elektrikli araç teknolojileri geliştiriyorlar. Japonya’da toplam CO2 salınımının yüzde 60’ının ticari araçlara ait olması, bu girişimin önemini daha da ortaya koyuyor. Ağır ticari araçların yaygın olarak elektrikli kullanımı için ise hem çevresel performans hem de iş kapasitesi anlamında yeterli sürüş menzili, yükleme kapasitesi gibi birçok gerekliliği karşılaması gerekiyor. Bu nedenle hidrojen yakıt hücreli araçlar elektrikli araçlara göre daha yüksek enerji yoğunluğuyla verimli bir performans sunabiliyorlar.

    Hino markalı olacak

    Hino Profia modeli üzerine yapılacak yakıt hücreli ağır ticari araç, Toyota ve Hino’nun uzun yıllar boyunca elde ettiği deneyimle birlikte geliştiriliyor. Şasi, yakıt hücreli aracın optimum yerleşimi için özel olarak tasarlandı ve yeterli yükleme kapasitesi için kapsamlı bir ağırlık azaltma çalışması yapıldı. Güç ünitesi olarak ise, Toyota’nın yeni nesil Mirai için geliştirdiği iki yakıt hücresi sistemi yer alacak.

      Larissa Gacemer: Bacak için teşekkürlerEşi Burak Gacemer ile mutlu anlarını sık sık Instagram hesabında paylaşan Brezilyalı model Larissa Gacemer, bu kez hayranlarına şaşırtıcı bir video yayınladı.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Tunç: Hükümlülere izin, iki kez uzatılabilecek

      TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Tunç: Hükümlülere izin, iki kez uzatılabilecek

      Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

      Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

      Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

      Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

      Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı! Osman Bey, şer ittifakına dur diyebilecek mi?

      Kuruluş Osman 17. yeni bölüm fragmanı! Osman Bey, şer ittifakına dur diyebilecek mi?

      Sıradaki Haber