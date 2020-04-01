Hidrojenle 600 kilometre gidebilecek

Toyota ve Hino, 2050 yılında CO2 emisyonlarını düşürmek için geniş bir kullanım alanına hizmet sunacak elektrikli araç teknolojileri geliştiriyorlar. Japonya’da toplam CO2 salınımının yüzde 60’ının ticari araçlara ait olması, bu girişimin önemini daha da ortaya koyuyor. Ağır ticari araçların yaygın olarak elektrikli kullanımı için ise hem çevresel performans hem de iş kapasitesi anlamında yeterli sürüş menzili, yükleme kapasitesi gibi birçok gerekliliği karşılaması gerekiyor. Bu nedenle hidrojen yakıt hücreli araçlar elektrikli araçlara göre daha yüksek enerji yoğunluğuyla verimli bir performans sunabiliyorlar.

Hino markalı olacak

Hino Profia modeli üzerine yapılacak yakıt hücreli ağır ticari araç, Toyota ve Hino’nun uzun yıllar boyunca elde ettiği deneyimle birlikte geliştiriliyor. Şasi, yakıt hücreli aracın optimum yerleşimi için özel olarak tasarlandı ve yeterli yükleme kapasitesi için kapsamlı bir ağırlık azaltma çalışması yapıldı. Güç ünitesi olarak ise, Toyota’nın yeni nesil Mirai için geliştirdiği iki yakıt hücresi sistemi yer alacak.