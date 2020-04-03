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    HaberlerOtomobil Haberleri Honda süreyi uzattı
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    03.04.2020 - 13:07 |

    Honda süreyi uzattı

    Honda Türkiye, üretime verdiği arayı bir hafta daha uzattığını duyurdu.

    Honda süreyi uzattı

    Honda, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'da bulunan üretim tesisindeki faaliyetlerine vermiş olduğu arayı bir hafta daha uzattı.

    Honda'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu adım, tedarik zincirlerinde artan zorlukların ışığında atıldı.

    Honda Türkiye, 19 Mart 2020'de yapmış olduğu duyuruyla üretim faaliyetlerine 23 Mart 2020'den 6 Nisan 2020'ye kadar ara vermişti.

    Yeni plan kapsamında 13 Nisan 2020'de üretime yeniden başlanması hedefleniyor.

      Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı'na verdiği cevap olay yarattıSosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Subaşı'nın İbiza daveti üzerine Özdemir, "Ben İbiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de felandın sanırım" dedi.
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