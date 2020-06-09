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    HaberlerOtomobil Haberleri Honda'dan açıklama geldi!
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    09.06.2020 - 17:22 |

    Honda'dan açıklama geldi!

    Honda Motor yaşanan siber saldırı sonrası durduğu üretim aşamasını tekrar başlattı. Honda Motor da bu durumla ilgili kamuoyuna bilgi verdi.

    Honda'dan açıklama geldi!

    Honda Motor Co tarafından siber saldırıya ilişkin yapılan açıklama sonrasında medyaya yansıyan haberler üzerine Honda Türkiye olarak bir bilgilendirme yapma ihtiyacı doğmuştur.

    Honda Türkiye, global operasyonlarda siber tehdit tespit edildikten sonra diğer ülkelerde olduğu gibi tüm operasyonlarını tedbir amacı ile durdurmuştur. Yalnızca 08 Haziran 2020 tarihinde tedbiren durdurulan üretim, bugün (09 Haziran 2020) yeniden normal kapasitede planlı olarak başlamıştır. Honda Türkiye’de üretim şu an 2 vardiya olarak devam etmektedir.

     

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