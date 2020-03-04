Honda’dan dijital lansman

Honda, 2020 yeniliklerini, tüm elektrikli araç modellerini ve e:TECHNOLOGY markasını dijital lansmanı ile tanıttı. Tüm ürün gamının 2022 yılına kadar elektrikli olmasını hedefleyen Honda, bu hedefinin ilk temsilcileri olan Honda Jazz ve Honda e için detaylı bir sunum paylaştı. Yeni modelleri haricinde tüm elektrikli modellerini yeniden sunan Honda, e:TECHNOLOGY ürün ve hizmetlerini de anlattı.

Honda’nın tüm yeni modellerinde yer alacak olan gelişmiş bağlanabilirlik teknolojileri de anlatıldı. My Honda+ uygulaması ve Honda Kişisel Asistan'ı ile donatılan Honda e, yeni Jazz ve Jazz Crosstar bu uygulamanın ilk örneklerini oluşturuyor. Günümüz tüketicisinin, otomobillerinin hayatlarıyla bağlantı kurmasını beklediğini söyleyen Honda Motor Europe Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner “Honda, geliştirmiş olduğu Honda Personal Assistant ve My Honda+ gibi yeni nesil çözümlerle kullanıcıların beklentilerini en iyi şekilde karşılıyor.” dedi.

Yeni Honda Jazz e:HEV

Yeni Honda Jazz, standart olarak gelişmiş e:HEV hibrit teknolojisiyle yollara çıkıyor. Honda mühendisleri markanın küçük sınıftaki efsanevi modelini baştan aşağı yeniden tasarladı. Yeni Honda Jazz üstün sürüş verimliliği ile son derece kullanıcı bir yapıyı bir arada sunan küçük sınıfın en dikkat çekici modellerinden biri olarak öne çıkıyor.

Honda, küçük sınıftaki temsilcisinin cazibesini daha da genişletmek için daha güçlü bir tasarıma sahip olan, SUV esintileri taşıyan Jazz Crossstar versiyonunu da tanıttı. Standart modelle aynı hibrit güç-aktarma organına ve iç mekan özelliklerine sahip olan yeni Jazz Crosstar, artırılmış yerden yükseklik, suya dayanıklı döşemeler ve entegre tavan rayları ile ayrışıyor. Görsellik daha güçlü bir ön ızgara, siyah trimler ve şık yan eşikler ile güçlendiriliyor. Crosstar modeline özgü jantlar SUV tarzına vurgu yaparken otomobilin güçlü görünümünü tamamlıyor.

Gelişmiş e:HEV hibrit teknolojisi

Yeni Honda Jazz, ilk kez standart olarak gelişmiş e: HEV iki motorlu hibrit güç-aktarma teknolojisi ile yollara çıkacak ve Honda'nın yeni e:HEV logosunu taşıyacak. Yeni Jazz, sınıfında lider iç konfor ve kullanışlılık özelliklerini tamamlamak üzere üstün performans ve ileri seviyede verimliliğin benzersiz bir karışımını sunmak üzere tasarlandı.

Jazz için geliştirilen e:HEV sistemi üstün sürüş keyfi ve benzersiz bir sürüş deneyimi vaat ediyor. Sistemde iki adet güçlü elektromotor 1.5-litre DOHC i-VTEC benzinli motoru destekliyor. Güç sabit vitesli bir şanzıman üzerinden yola aktarılırken elektromotorlar lityum-iyon bataryalar tarafından besleniyor. Toplam 109 PS (80 kW) güç sayesinde Jazz e:HEV sadece 9,4 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaşabiliyor ve 175 km/s maksimum hız yapabiliyor. Sunmuş olduğu akıcı ve konforlu yolculuğa karşın hibrit sistem standart versiyonda 102 gr/km (WLTP) CO2 emisyon ile 4,5 lt/100 km (WLTP) tüketim değerine ve Crosstar versiyonunda 110 gr/km (WLTP) CO2 emisyon ile 4,8 lt/100 km (WLTP) tüketim değerine imza atıyor.

Honda e

2020 yazından itibaren Avrupa'da satışa sunulacak olan Honda e, işlevsellik ve kullanım kolaylığına odaklanarak tasarlandı. Yalın bir tasarıma sahip Honda e LED aydınlatma birimleri ile görsel olarak modern teknolojiye dikkat çekiyor. Günlük yaşamın zorluklarıyla mücadele edecek çözümlerle donatılan iç mekân iyice köşelere yerleştirilen tekerlekler sayesinde kompakt boyutlardan beklenmeyen bir iç mekân genişliği sunuyor. Honda aerodinamik tasarımı kadar kabuğun altında barındırdığı teknolojiyle de geleceğin kentsel ulaşımına modern bir çözüm sunuyor. Yeni elektrikli araçlara özel platform birçok avantajı beraberinde getiriyor. Sadece 4,3 metrelik dönüş çapı üstün manevra kabiliyeti ve şehir içinde pratiklik sağlarken 50:50 ön arka aks ağırlık dağılımı ve düşük ağırlık merkezi üstün sürüş dinamiklerini beraberinde getiriyor. Sessiz sürüş konfora katkı sağlarken kesintisiz ivmelenme sürüş keyfine katkı sağlıyor. Honda’nın gelişmiş elektrikli araç teknolojileri 35,5 kWh kapasiteli bataryayla 222 km (WLTP) elektrikli sürüş menzili sunarken hızlı şarj özelliği sadece 30 dakikada yüzde 80 şarj imkânı sunuyor.