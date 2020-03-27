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    HaberlerOtomobil Haberleri Hyundai Assan da ara veriyor!
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    27.03.2020 - 11:33 |

    Hyundai Assan da ara veriyor!

    Hyundai Assan İzmit fabrikası, 27 Mart-13 Nisan tarihleri arasında üretime ara verecek. Koronavirüs sebebiyle Mercedes-Benz, Oyak Renault, Honda, Türk Traktör, Otokar, Toyota, Ford Otosan, gibi otomobil firmaları üretime ara verdiklerini açıklamıştı.

    Hyundai Assan da ara veriyor!

    Hyundai Assan İzmit fabrikası, 27 Mart-13 Nisan tarihleri arasında üretime ara vereceğini açıkladı.

    Koronavirüsün Türkiye’de de yayılması sonucu Hyundai Assan da çalışanlarının, ailelerinin ve tüm müşterilerinin sağlığına yönelik gerekli tüm tedbirleri alıyor.

    Bu kapsamda, 1 Nisan tarihi olarak planlanan üretime ara verilmesi, salgın riski nedeniyle öne çekilerek 27 Mart – 13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    Hyundai Assan’ın çalışanları ve ailelerinin sağlığı için ilerleyen dönemlerde de mevcut durumları değerlendirerek gerekli tüm aksiyonları almaya devam edeceği belirtildi.

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