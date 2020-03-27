27.03.2020 - 11:33 |
Hyundai Assan da ara veriyor!
Hyundai Assan İzmit fabrikası, 27 Mart-13 Nisan tarihleri arasında üretime ara verecek. Koronavirüs sebebiyle Mercedes-Benz, Oyak Renault, Honda, Türk Traktör, Otokar, Toyota, Ford Otosan, gibi otomobil firmaları üretime ara verdiklerini açıklamıştı.
Hyundai Assan İzmit fabrikası, 27 Mart-13 Nisan tarihleri arasında üretime ara vereceğini açıkladı.
Koronavirüsün Türkiye’de de yayılması sonucu Hyundai Assan da çalışanlarının, ailelerinin ve tüm müşterilerinin sağlığına yönelik gerekli tüm tedbirleri alıyor.
Bu kapsamda, 1 Nisan tarihi olarak planlanan üretime ara verilmesi, salgın riski nedeniyle öne çekilerek 27 Mart – 13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Hyundai Assan’ın çalışanları ve ailelerinin sağlığı için ilerleyen dönemlerde de mevcut durumları değerlendirerek gerekli tüm aksiyonları almaya devam edeceği belirtildi.