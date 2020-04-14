İki dev birleşmeye hız verdi!

Geçtiğimiz sene otomotiv sektörünü etkileyen en çarpıcı olaylardan biri, Fiat ile PSA'in birleşme kararı alışı olmuştu. Firmalar bu kararın ardından süreci başlatmış olsa da Corona virüs krizi, bu süreci durdurma noktasına gelmişti.

Daha önce çıkan "anlaşma iptal oldu" iddialarını yalanlayan Fransız marka, şimdi de CEO'su Carlos Tavares aracılığı ile Reuters'a önemli bilgiler paylaştı. Bu bilgiler arasında firmaların sürece hız verdiği de bulunuyor. Tavares'in iddialarına göre gruplar şimdiden pek çok konuda anlaşmış durumda. "Sinerjilerinin" uyumu için yoğun şekilde çalışmaya devam ettiklerini açıklayan Tavares, birleşme sürecinin hız kazandığını da vurguladı.

Kriz döneminden hasarsız kurtulmaları durumunda bu ortaklık dünyanın en büyük dördüncü üreticisi konumuna oturmayı başaracak. Öte yandan iki firmanın tesisleri de bir süredir çalışmaya ara vermiş durumda.