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    HaberlerOtomobil Haberleri İki dev yeni yazılımla Tesla’ya rakip oluyorlar!
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    04.08.2020 - 16:57 |

    İki dev yeni yazılımla Tesla’ya rakip oluyorlar!

    Audi CEO'su Markus Duesmann, Alman markanın Volkswagen ile birlikte yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığını açıkladı.

    İki dev yeni yazılımla Tesla’ya rakip oluyorlar!

    Elektrikli otomobillerle birlite otonom sürüş desteğinin de kullanıma sunulması; radar, kamera ve ultrasonik sensörleri bağlamak ve kullanabilmek için yazılım ihtiyacı da doğurdu.

    Birçok otomobil üreticisi, geleceğin otomobillerinde daha güçlü bir yazılım kullanabilmek için çalışmalar yürütüyor,

    Audi ve Volkswagen’den yeni proje

    Yeni Audi CEO'su Markus Duesmann, Alman markanın Volkswagen ile birlikte yeni bir teknoloji üzerinde çalıştığını açıkladı. Yaklaşık 200 mühendisin katıldığı bu projeden bahseden Deusmann, geleceğin bilişim teknolojilerinde olduğunun altını çizdi.

    Tesla’ya rakip olacak

    Yöneticiye göre Tesla'nın başarısının arkasında da sektörün en dikkat çekici yazılımlarından birine sahip olması yatıyor. Project Artemis adını verdikleri yeni sistemin direkt olarak Tesla yazılımlarına rakip olacağını açıklayan Deusmann, şimdilik biraz geride kaldıklarını söylüyor.

    Geçmişte büyük ve güçlü motorlara sahip olan araçların popüler olduğunu vurgulayan Deusmann, şimdilerde bu durumun yerini teknolojilere bıraktığını vurguladı. CEO'ya göre "premium" kelimesinin anlamı artık yazılım ile eşdeğer konumda.

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