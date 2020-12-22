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    HaberlerOtomobil Haberleri İkinci el araç pazarı yüzde 19 büyüdü
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    22.12.2020 - 15:32 |

    İkinci el araç pazarı yüzde 19 büyüdü

    Pandemi döneminde rekorlar kıran ikinci el araç pazarı, son günlerde durgunluk yaşıyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Yılın son dönemine girdiğimiz bugünlerde ikinci el araç fiyatlarında yüzde 3 ila 10 oranında bir düşüş yaşandı, ikinci el araç almayı düşünenler için doğru zaman" dedi.

    İkinci el araç pazarı yüzde 19 büyüdü

    Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, 2020 yılı ikinci el araç pazarını değerlendirdi. Bu yılın ilk 10 ayında 5 milyon 671 bin 444’i otomobil, 1 milyon 434 bin 484’ü hafif ticari olmak üzere toplamda 7 milyon 105 bin 928 aracın el değiştirdiğini ifade eden Erkoç, "Pandeminin olumsuz etkilerine rağmen ikinci el pazarında geçen seneye göre yüzde 18.9 oranında bir artış yaşandı. İkinci el araç pazarının bu yılı 8.7 milyon adet ile kapatmasını bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi ağırlık yine 7 milyona yaklaşan rakamı ile ikinci el otomobil satışlarında olacaktır" dedi.

    Pandemi sebebiyle sıfır araç temininde yaşanan problemlerin yıl boyunca ikinci el araç fiyatlarının artmasına sebep olduğunu, ancak Kasım ayı itibariyle fiyatlarda bir düşüş yaşandığını söyleyen Erkoç, "Yılın son dönemine girdiğimiz bugünlerde fiyatlar gevşemeye başladı. Önümüzdeki dönemde de pandeminin etkisiyle üretim ve tedarikte yaşanabilecek belirsizlikler nedeniyle fiyatlarda da değişkenlik görülebilir. Şu an ikinci el araç satın almak isteyenler için uygun bir zamandayız" ifadelerini kullandı.

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