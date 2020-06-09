İkinci el otomobil fiyatları ne olacak?

Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı, ikinci el araç piyasasında fiyatların hızla yükselmesini değerlendirdi. Corona virüsü salgını sebebiyle otomobil markalarının dünya genelinde sıfır araç üretimini durdurmasından dolayı piyasaya araç girişi olmadığını söyleyen Batı, araç almak isteyen vatandaşların ikinci el tercih etmesi nedeniyle talep artışının yükseldiğini ve buna bağlı olarak fiyatların hızla arttığını kaydetti.

Fiyatların yükselmesinde piyasada sıfır araç bulunmamasının etkili olduğunu söyleyen Batı, “Vatandaş otomobil bayisine sıfır araç almak için gittiğinde en az 2 ay sıra veriyorlar. Yerli üretim başladı ama henüz tam kapasite olarak otomobil bayilerinde vatandaşlar arzu ettikleri araçları bulamıyor.” dedi.

Araçların hak ettiğinden çok daha yüksek fiyatlarda satışa sunulduğuna dikkat çeken Fahrettin Batı, “Kesinlikle hiçbir araba şu an gerçek değerinde değil. Değerlerinin çok üzerinde. Maalesef bugün piyasa böyle, insanlar ister istemez buna uymak zorunda. Ben eylül ya da ekim aylarında bir stabil rakama oturacağına inanıyorum. Belki bugünkü fiyatında kalacak. Bundan sonra artmaya devam edenler yine bu fiyatlara geri dönecek. Şu anda en büyük sıkıntımız otomobil bayilerinde sıfır araç olmaması sebebiyle insanların ikinci ele yönelmesi.” dedi.

Düşük faizli kredi otomobil talebini arttırdı

Haziran ayının ilk günlerinde açıklanan düşük faizli kredi kampanyalarıyla birlikte talebinde arttığına değinen Batı, “Son dönemde hükümetin açıkladığı özellikle inşaat ve otomotiv sektörleri üzerine ekonomik paketler var. Daha önceki hareketliliğin bir katını daha üzerine koydu. Kredi oranları belki tarihinde görülmediği kadar düşük seviyede. Gelen müşterilerin 10 tanesinden 9'u, ‘Bu arabaya ne kadar kredi çıkar?' veya ‘Hangi bankanın kredi oranı daha düşük?' gibi sorular soruyor. Şu anda bu en son açıklanan kredi paketinden önce zaten bir hareketlilik, bir talep vardı. Bu paket talebi iki katına çıkardı.” dedi.