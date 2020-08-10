İkinci el satışları arttı!

Haziran ayında ise ikinci el araç pazarı iki kat büyüdü. Satışlar 2019'un aynı dönemine göre yüzde 94.2 artışla 488 bin 989 adetten 949 bin 868 adede çıktı.

2020 Haziran ikinci el otomobil pazarı 916 bin 763 adetle en çok ikinci el aracın satıldığı 2019 Aralık ayını solladı. Aralık hem sıfır kilometre hem de ikinci el araç pazarında en çok satışın gerçekleştiği ay olarak biliniyor.

Ocak-Haziran aylarında 3.9 milyon adet 2. el araç satıldı. Pazar 2019'un aynı dönemine göre yüzde 21.6 arttı. 2019'un son altı ayında 4.5 milyon adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

Bu yılın kalan bölümünde geçen yılın performansı yakalanırsa, 2020 sonunda ikinci el araç pazarı 8 milyon adetin üzerine çıkabilir. Böylece 2019'da 7.6 milyon adetle kırılan satış rekoru yenilenecek.