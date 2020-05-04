İkinci elde satışlar arttı!

2019'un ilk üç ayında 1 milyon 472 bin adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşmişti.

2018'in aynı döneminde satılan araç satışı ise 1 milyon 625 bin adetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre satılan araçların 1 milyon 519 bin 158'i ocak ve şubat aylarında satılırken salgının etkisini göstermeye başladığı martta ise 624 bin 258 adet ikinci el araç satıldı.