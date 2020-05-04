04.05.2020 - 15:07 |
İkinci elde satışlar arttı!
TÜİK’in yaptığı açıklama ile 2020’deki ikinci el otomobil satışları belli oldu. 2020’nin ilk üç ayında 2 milyon 143 bin 426 adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldı. 2019'un aynı dönemine göre satışlar yüzde 45 arttı. Böylece ikinci el otomobil pazarı yeni bir rekora imza attı.
2019'un ilk üç ayında 1 milyon 472 bin adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşmişti.
2018'in aynı döneminde satılan araç satışı ise 1 milyon 625 bin adetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre satılan araçların 1 milyon 519 bin 158'i ocak ve şubat aylarında satılırken salgının etkisini göstermeye başladığı martta ise 624 bin 258 adet ikinci el araç satıldı.