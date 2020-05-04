BİST98.889-2.20 EURO7.69-0.06USD7.030.38ALTIN385.940.63
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri İkinci elde satışlar arttı!
    ABONE OL
    04.05.2020 - 15:07 |

    İkinci elde satışlar arttı!

    TÜİK’in yaptığı açıklama ile 2020’deki ikinci el otomobil satışları belli oldu. 2020’nin ilk üç ayında 2 milyon 143 bin 426 adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldı. 2019'un aynı dönemine göre satışlar yüzde 45 arttı. Böylece ikinci el otomobil pazarı yeni bir rekora imza attı.

    İkinci elde satışlar arttı!

    2019'un ilk üç ayında 1 milyon 472 bin adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşmişti.

    2018'in aynı döneminde satılan araç satışı ise 1 milyon 625 bin adetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre satılan araçların 1 milyon 519 bin 158'i ocak ve şubat aylarında satılırken salgının etkisini göstermeye başladığı martta ise 624 bin 258 adet ikinci el araç satıldı.

    Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürperttiNihat Hatipoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen iftar programına video gönderen mezarcı, başından geçen ilginç bir olayı anlattı. Mezarcının anlattıkları ekran başındakilerin tüylerini diken diken etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yasakta sokağa maskeyle çıkıp gezdi

    Yasakta sokağa maskeyle çıkıp gezdi

    Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

    Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

    Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

    Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

    65 yaş üstüne sokağa çıkma izni gelecek mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

    65 yaş üstüne sokağa çıkma izni gelecek mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

    Sıradaki Haber