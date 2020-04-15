İlk işe başlayan marka Hyundai oldu

Çek Cumhuriyeti’nin ekonomik getiri anlamında en büyük sektörlerinden biri olan otomotiv, ülkede dolaylı olarak 150 bin kişilik istihdam sağlıyor. Ülkede yer alan 3 büyük otomotiv üreticisi marka mart ayının ortasında Corona virüsü salgını sebebiyle üretime ara vermişti. Üretime verilen bu aranın ekonomik olarak karşılığı ise yıl sonunda eksi yönlü olarak yüzde 5 etkili olması tahmin ediliyor.

Hyundai’nin ülkenin batısında bulunan fabrikası ise çalışmaya başladı bile. Toyota ve Peugeot markaları bu lokasyonda bulunan tesislerinin faaliyete geçme tarihlerini 4 Mayıs olarak güncelledi. Ülkenin ihracatta lider otomotiv markası Volkswagen ise Çekya’da bulunan Skoda fabrikasını 27 Nisan’da tekrar sisteme sokmaya hazırlanıyor.

Güney Koreli marka Hyundai, Çek Cumhuriyeti’ndeki fabrikasında geçen yıl 310 bine yakın üretim gerçekleştirdi. Bu üretimi 3 vardiya olarak yapan fabrikada bugün 2 vardiya olarak çalışılıyor. Fabrikanın 2 vardiya olarak çalışmasının sebebi ise dezenfeksiyon işlemleri.

Corona virüsünün Avrupa otomotiv endüstrisine etkisi çok fazla oldu. Kapalı fabrikalar, sokağa çıkma yasakları bu tesislerin boş kalmasına sebep verdi. Hatta tedarik zincirinde de çok ciddi sorunların ortaya çıktığı ve çıkacağı belirtiliyor.

Çek Otomotiv Endüstrisi Birliği, Nisan ayı başında otomotiv sektörünün yüzde 90 oranında bu krizden etkilendiğini ve operasyonların 3’te 1’inin durmak zorunda kaldığını açıkladı.