İspanya'daki fabrikasını 2021'de kapatacak

Japon otomotiv üreticisi Nissan'ın İspanya'nın Barselona kentindeki fabrikasını ne zaman kapatacağı belli oldu.

Şirket yetkilileri ile işçi birliklerinin 30 saatlik görüşmesinin sonucunda, tesisin Aralık 2021'de kapatılacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada, tesisin kapanış tarihine kadar toplu işten çıkarma yapılmayacağı kaydedildi.

Nissan'ın söz konusu fabrikasını kapatacağı Mayıs ayında ortaya çıkmıştı. Japon üreticinin CEO'su Makoto Uchida, kapatma kararının şirketin yeniden yapılanma çerçevesinde alındığını söylemişti.

Bu kapsamda, Nissan'ın küresel üretim adetlerini beşte bir oranında azaltarak 2.8 milyar dolarlık maliyet avantajı elde edeceği belirtiliyor.

Nissan'ın Barselona'da kapatacağı tesiste 3 bin kişi çalışıyor. Fabrikanın dolaylı olarak yarattığı istihdamın ise 20 bin kişi civarında olduğu tahmin ediliyor.

Navara ve diğer hafif ticari modellerin üretildiği fabrikayı kapatmanın Nissan'a 1.7 milyar euroluk bir fatura çıkaracağı da verilen bilgiler arasında.

Burada üretilen modellerin Güney Afrika ve Fransa'ya kaydırılacağı ifade ediliyor.