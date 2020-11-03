İzmit'te üretip dünyaya ihraç ediyorlar

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dolgetta, Prometeon Tyre Group'un dünyada endüstriyel lastik odaklı tek şirket olduğunu ve 2019 cirosunun 1 milyar avronun üzerinde bulunduğunu söyledi.

Dolgetta, 2'ncisi Brezilya'da, 1'i Mısır'da ve 1'i Türkiye'de olmak üzere 4 fabrikada üretim yaptıklarını ve 5 kıtada 160 ülkede 7 binden fazla çalışanla faaliyetlerini sürdürdüklerinin altını çizdi.

Dolgetta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de İzmit'te kurulan ilk lastik fabrikasını da yöneten Prometeon Türkiye, 75 ülkenin içinde yer aldığı Türkiye-Orta Doğu-Afrika-Rusya-Orta Asya-Kafkaslar bölgesinin yönetim merkezi olarak, 3 bine yakın çalışanı barındırıyor. Grubun dünyadaki 2 fabrikası (Türkiye ve Mısır), 1 Ar-Ge Merkezi (Türkiye) ve 1 Geliştirme Merkezi (Mısır) Türkiye’nin yönetim üssü olduğu bölgede yer alıyor. Prometeon Türkiye, ülkede 60 yıla yakın Pirelli mirası ile çok ciddi bir deneyim ve bilgi birikimine sahip. 1960 yılında kurulan Türkiye'nin ilk lastik fabrikası ve ilk lastiği üreten tesisi, ayrıca kendi sektöründe bakanlık lisanslı ilk Ar-Ge Merkezi gibi pek çok ilkle faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye lastik pazarındaki bakanlık lisanslı ilk Ar-Ge Merkezi ve Prometeon Lastik Grubu'nun 3 Ar-Ge Merkezi'nden biri olarak Prometeon dünyası için yılda 7 bin 500'e yakın prototip lastiğin üretimini ve testini yapıyoruz. Öte yandan yüksek teknoloji gerektiren bazı lastik ölçülerinde Türkiye’de üretim yapan tek firmayız. Her yıl ciromuzun yaklaşık yüzde 3'ünü Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz. Ar-Ge konusu gündemimizde en ön sırada yer alıyor. İzmit fabrikamızda ürettiğimiz lastikleri tüm dünyaya ihraç ediyoruz. En ileri teknolojilerle ticari lastik üreten Türkiye'deki fabrika, 2017-2020'de yapılan 115 milyon dolarlık yatırım sayesinde yıllık 1,4 milyon civarında lastik üretim kapasitesine sahip."

Şubat ayından bu yana Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi CEO’luğu görevini yürüttüğünü belirten Dolgetta, Prometeon Türkiye olarak 2017-2020 döneminde Türkiye fabrikasında kapasite artışına yönelik 115 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını söyledi.

Dolgetta, "Ayrıca, fabrikamıza gerek teknolojik olarak gerekse üretim kapasitesi artışı anlamında düzenli yatırım yapıyoruz ve önümüzdeki üç yılda 40 milyon dolarlık yatırım hedefliyoruz. Ar-Ge Merkezimizi tamamlamaya yönelik ilave yatırımla birlikte toplamda 16,5 milyon dolar tahsis edilmiş olacak. Böylece, 2017-2023 arasında Türkiye’ye toplam yatırımımız 150 milyon doların üzerine çıkacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sürekli gelişen, büyüyen ve üreten bir ülke ve yüzde 50'si 30 yaş altındaki donanımlı nüfusu ile gelecek için büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Dolgetta, burada 80 milyonu aşkın insan yaşadığını ve çok önemli bir pazar olduğunu kaydetti.

Dolgetta, "Türkiye, zorlu şartları, değişken koşulları, krizleri yönetme kabiliyeti yüksek olan yetenekli yöneticilere sahip bir ülke. Türkiye ekonomik olarak değişken ve zorlayıcı koşulları geçmişte de yaşadı ve üstesinden gelmeyi başardı. Türk yöneticiler, belirsizliklerin hakim olduğu bu gibi süreçlere hızla adapte olabiliyor." dedi.

Nitekim koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile birlikte yaşanılan bu süreçte de sahip oldukları tecrübelerle çok başarılı iş sonuçları elde ettiklerini belirten Dolgetta, Türkiye'de geçirdiği süre boyunca birçok şey öğrendiğini ve öğrenmeye devam ettiğini söyledi.

Dolgetta, şunları kaydetti:

"İnşaat, kara yolu yük taşımacılığı, kara yolu yolcu taşımacılığı ve zirai kullanımlarda, her alanın kendine has ihtiyaçlarını, olası sorunlarını değerlendiriyor ve buna göre ProServices hizmetleri kapsamında filolara terzi işi çözümler sunuyoruz. Böylece, toplam sahip olma maliyetini minimize etmeye, onların ana işlerine odaklanarak zaman kazanmalarına, lastikten maksimum verimi alabilmelerine ve genel toplamda tasarruf elde etmelerine imkan sağlıyoruz. ProServices çözüm ailemizi lanse ettiğimiz 2018 başından bu yana yaklaşık 500 firmaya 20 milyon TL tasarruf sağladık."

- "Ciromuzun yaklaşık yüzde 3'ünü inovasyon yatırımlarına tahsis ediyoruz"

Prometeon Tyre Group Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) Alexandre Bregantim ise Prometeon Lastik Grubu, tüm dünyada endüstriyel lastik odaklı tek şirket olup küresel pazarlarda önemli bir varlığa sahip olduğunu kaydetti.

Bregantim, "Ar-Ge çalışmalarımızda değişim pazarı için endüstriyel lastiklerin yanı sıra dünyanın önde gelen otomotiv şirketleriyle birlikte orijinal donanım lastik geliştirmeye de odaklanıyoruz. Dünyadaki 3 Ar-Ge merkezimiz Türkiye, İtalya ve Brezilya'da yer alırken Mısır'da da bir Geliştirme Merkezimiz bulunuyor. Grubun cirosunun yaklaşık yüzde 3'ünü inovasyon yatırımlarına tahsis ediyoruz." dedi.

Türkiye'deki Prometeon fabrikası, ürün teknolojisi açısından çok ileri bir tesis olduğunun altını çizen Bregantim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Performans anlamında en zorlu pazarlardan biri olan Avrupa’nın yanı sıra Türkiye pazarı için de lastikler geliştiriyor ve üretiyoruz. Türkiye'deki Ar-Ge Merkezimizin önemini bence en iyi böyle tanımlayabiliriz. Prometeon Türkiye Ar-Ge Merkezi'nde yakıt tüketimini ve karbondioksit salınımını düşüren yeni teknolojiler geliştirmek üzere çalışıyoruz. En önemli çalışmalarımızdan biri olan bu projede yeni malzeme, proses ve ürün geliştirmeye odaklanıyoruz. Ayrıca, üretimle ilgili bir başka alan olarak temiz ve yenilikçi proses çözümleriyle su ve enerji tüketiminin azaltılması da Türkiye'deki Ar-Ge merkezimizin çalışmaları arasında yer alıyor. Bugüne kadar TÜBİTAK ile 30'a yakın ortak proje geliştiren Ar-Ge Merkezi'nde Türkiye'den ilham alarak çalışıyoruz. Ayrıca yüksek teknoloji gerektiren bazı lastik ölçülerinde Türkiye'de üretim yapan tek firmayız.

Başta endüstriyel segment olmak üzere lastik pazarı sürekli geliştiği için biz de Ar-Ge çalışmalarına, özellikle üretim, proses ve hamur geliştirmeye ciddi yatırım yapıyoruz. Prometeon Teknolojisi, Prometeon Lastik Grubu tarafından üretilen ve pazarlanan tüm lastiklerin performansının geliştirilmesine imkan sunan, sahip olduğumuz patent çalışmalarını, bilgi birikimimizi ve deneyimimizi içeren bir dizi teknoloji paketi. Sırt deseni teknolojisiyle birlikte yeni hamur formüllerine de büyük önem veriyoruz. Bu sayede şirket olarak yakıt tüketimini mükemmellik seviyesinde azaltmayı başarırken hammaddeler ve üretimde kullanılan bileşikler açısından çevrenin korunmasına da ciddi şekilde odaklanan çalışmalar gerçekleştiriyoruz."

Bregantim, Türkiye'nin coğrafi konumu, ulaşım ve altyapı yatırımları lojistik üssü olma ve dünyadaki konumunu güçlendirme hedeflerini desteklediğini belirtti.

Avrupa'nın en önemli ticari araç üreticilerinden biri olan Türkiye karayolu taşımacılığında çok önemli bir paya sahip olduğunu belirten Bregantim, "Tüm bunlar bizim geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor. Ürünlerimize talebin önümüzdeki dönemde de büyüyeceğine inanıyoruz ve buna göre plan yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Bregantim, "Ar-Ge Merkezimize yaklaşık 16,5 milyon dolarlık yatırım yapmamız da Türkiye’ye inancımızın bir göstergesi. Türkiye'deki Ar-Ge merkezimizin büyümesi, Prometeon Lastik Grubu’nun rekabetçi gücünü artıracak." açıklamasında bulundu.