KIA, Avrupa’da elektrikli araçlarıyla büyüyecek

Global çapta 2025 yılına kadar 11 elektrikli araç geliştirecek olan KIA, 2021 yılında Avrupa pazarına uzun sürüş menzilli, kompakt SUV tasarıma sahip ve hızlı şarj özellikleriyle donatılmış yeni bir elektrikli model sunacak.

KIA ayrıca, Avrupa’da satışa sunulacak her yeni KIA modelinin bir elektrikli versiyonunu da geliştirecek.

Avrupa’daki elektrikli araç (EV) satışlarıyla 2020 yılının ilk çeyreğinde rekor kıran KIA, elektrikliye geçiş süreciyle ilgili gelecek planlarını açıkladı.

Bu yılın başında, elektrikliye geçiş süreci ve çeşitli ulaşım hizmetlerinin yanı sıra bağlanabilirlik ve otonom sürüş gibi konuları kapsayan yeni bir orta ve uzun vadeli strateji olan Plan S’i açıklayan KIA, bu kapsamda geleceğin ulaşım modellerinde liderliği hedefliyor. KIA, Plan S stratejisiyle geleneksel araçların üretimi kapsamında çalışan bir iş modelinden elektrikli araçları popüler hale getirmeye odaklanan bir iş modeline geçmeye hazırlanıyor.

Elektrikli araçlara olan ilgi, Avrupa pazarında bugüne kadar benzeri görülmemiş sonuçları beraberinde getiriyor. 2020'nin ilk çeyreğinde, Avrupa’daki yeni elektrikli araç satışları 2019 yılının ilk çeyreğine göre yüzde %75 artarak 6.811 adede yükseldi. Buna bağlı olarak 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 2,9 olan KIA'nın sıfır emisyonlu araç satışlarının toplam Avrupa satışları içindeki payı ise 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 6,0'ya yükseldi.

KIA, 2025 yılına kadar 11 elektrikli aracı piyasaya sunmayı hedefliyor

KIA, liderlik hedefine ulaşmak için 2025 yılına kadar binek araç, SUV ve MPV de dahil olmak üzere farklı araç segmentlerinde globalde 11 elektrikli model sunmayı planlıyor. KIA’nın yeni nesil elektrikli araçlarının ilki, 2021 yılında Avrupa’da tanıtılacak. Bu elektrikli araç, en güncel araç güç-aktarma organlarını ve teknolojilerini barındıracak şekilde özel olarak tasarlanmış benzersiz bir platform üzerine inşa edilecek. Söz konusu araç sadece binek otomobil ve SUV araçları harmanlayan bir kompakt SUV tasarımı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda geleceğe yönelik yenilikçi bir kullanıcı deneyimi de sunacak. Araç 500 km’nin üzerinde elektrikli sürüş menzili ile 20 dakikalık hızlı şarj özelliğine sahip olacak.

KIA, 2021 yılında Avrupa’ya özel olarak geliştirilen yeni sıfır emisyonlu aracını pazara sunmasının ardından globalde de elektrikli araçlarını sunmaya devam edecek. Markanın Avrupa satışlarında gelişmiş güç aktarma teknolojisi daha büyük bir oran oluşturduğundan Avrupa'da satışa sunulan her yeni modelin yarı hibrit, tam hibrit, şarj edilebilir hibrit veya elektrikli olmak üzere en az bir elektrikli versiyonu olacak.

Avrupalı sürücüler için yeni bir deneyim

KIA, ilk elektrikli araç lansmanından sonra, 2022 yılından itibaren, kendi elektrikli araç tasarımına sahip, günlük hayatı kolaylaştıran ve farklı bir kullanıcı deneyimi sunan yeni sıfır emisyonlu araçlar tanıtacak.

KIA ayrıca, yeni elektrikli araçlarının büyük bölümünü çeşitli araç segmentlerindeki müşterilerin gereksinimlerine ve bütçelerine uygun şarj özellikleriyle donatacak. KIA’nın elektrikli araçları 400V veya 800V şarj kapasitesine sahip olacak ve model bazında farklı kullanıcı gereksinimlerine uygun hızlı veya kolay şarj olanaklarıyla sunulacak.

Plan S ile geleceğe yönelik temellerini atan KIA, 2026 yılına kadar yılda 500.000 adet elektrikli araç satışına ulaşmayı hedefliyor ve bu süre içerisinde Avrupa’da tamamen elektrikli araç satışlarını yüzde 20’nin üzerine çıkmasını öngörüyor.