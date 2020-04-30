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    HaberlerOtomobil Haberleri KIA rekor kırdı!
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    30.04.2020 - 14:55 |

    KIA rekor kırdı!

    Elektrikli ve hibrit otomobile son yıllarda ağırlık veren KIA 2020’nin ilk çeyreğinde rekor kırdı. KIA’nın Avrupa pazar payı 2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 3,7’ye yükseldi.

    KIA rekor kırdı!

    Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği’nin (ACEA) açıkladığı rakamlara göre 2020’nin ilk çeyreğinde Avrupa’da toplam 132 binden fazla satış gerçekleştiren KIA, aynı dönemde 21.340 adet hibrit, şarj edilebilir hibrit ve elektrikli araç satışı gerçekleştirdi.

    Böylece, 2019’un ilk çeyreğinde Kia’nın Avrupa’daki satışlarının yüzde 13,4’ünü oluşturan elektrikli ve hibrit araçlar, 2020’nin ilk çeyreğinde toplam satışların yüzde 18,9’unu oluşturdu.Kia’nın tamamen elektrikli modelleri Soul ve Niro’ya, şarj edilebilir hibrit versiyonları bulunan XCeed ve Ceed Sportswagon’un eklenmesi bu başarının sağlanmasında önemli kriterler olarak ön plana çıkıyor.

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