Kia Stonic güncelleniyor

Kia’nın kompakt SUV sınıfına karakteristik detaylarıyla sunduğu Stonic, ülkemizde de kullanıcıların tercih edebileceği seçenekler arasındaki yerini bir süredir koruyor. 2017’de üretime başladığından beri Avrupa pazarında 150.000’den fazla satış adedi yakalayarak markasını mutlu eden model için 2021 model yılıyla birlikte kapsamlı bir iyileştirme operasyonu gerçekleştirildi. Her ne kadar makyaj olarak nitelendirilse de büyük ölçüde tasarım dinamikleri aynı olan 2021 Kia Stonic, daha çok teknik iyileştirmeleriyle kullanıcı deneyiminde fark yaratma iddiasında.

2021 model yılıyla birlikte Stonic’in altındaki en önemli yeniliklere motorlardan bakmaya başlayalım. Hibrit sistemi 1.0 litrelik turbo benzinli motorla kombin eden Kia, burada 100 ve 120 PS olmak üzere iki farklı güç seçeneği sunacak. Şanzıman ayağında 7 ileri otomatik ve 6 ileri manuel gelirken tork ise her iki versiyon için 200 Nm olarak açıklandı. Stonic’in halihazırda satışta olan motor seçenekleri de güç bazında biraz daha ileriye taşınırken karbon salınımı konusunda da daha derli toplu hale getirildi. 1.0 litrelik benzinli motor 100 PS ile gelirken 1,2 litrelik atmosferik 84 PS ile tercih edilebilecek.

Makyajın kokpit bölümünde de değişim rüzgarları kullanıcıları bekliyor. Versiyonlara göre değişmekle birlikte artık 8 inçe kadar multimedya sistem Stonic’te tercih edilebilecek. Renk ve döşeme bazında yeni özelleştirme seçeneklerinin yanı sıra daha yüksek çözünürlüklü bir 4,2 inç dijital gösterge paneli de yine işleyiş içerisinde fark yaratacak.