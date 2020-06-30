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    HaberlerOtomobil Haberleri KIA'dan büyük başarı!
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    30.06.2020 - 16:28 |

    KIA'dan büyük başarı!

    Japon otomotiv devi KIA, J.D. Power tarafından üst üste altıncı defa en kaliteli otomotiv markası seçildi. Araştırmada ilk 10 otomobil arasında dört modeliyle yer alan KIA, sıralamada yine birinci sırada yer aldı.

    KIA'dan büyük başarı!

    KIA, ABD’li saygın otomotiv araştırma şirketi J.D. Power tarafından gerçekleştirilen “İlk Kalite Araştırması”nda üst üste altıncı defa zirvede yer aldı. Her yıl ekonomi ve premium sınıf ile genel klasmanda araştırma gerçekleştiren J.D. Power’ın ekonomi sınıfı araç listesinde KIA üst üste altıncı defa birinci oldu.

    26 segmentte 189 aracın, 87 bin 282 kişinin deneyimleyip puanlamasıyla gerçekleşen yıllık rapor listesinde KIA, 4 modeliyle yine kalitedeki performansını kanıtladı. Sürücülerin 90 gün boyunca deneyimledikleri, sürüş deneyimi, motor ve şanzıman performansı gibi pek çok kriterin değerlendirildiği araştırmada KIA en az kalite sorunuyla karşılaşan marka oldu.

    Araştırmanın sonucunda ilk 10 sıradaki araçlardan dördü KIA modeli oldu. Küçük sınıftaki Soul, SUV sınıfındaki Sorento, kompakt sınıftaki Cerato ve minivan sınıfındaki Sedona kendi segmentlerinde liderliği rakiplerine bırakmadı.

    Her şey bir şakayla başladı! Günde en az 10 kişi arıyor...Bursa’nın Karacabey ilçesinde yaşayan Ali Bıçkıcı, şaka olsun diye arkadaşları tarafından cep telefonu numarası, ‘Karacabey Longozu’nun arama motoru Google’daki bilgi kutusuna eklenince, ormana gelmek isteyenlerin ilk aradığı kişi oldu. 1,5 yıldır günde en az 10 kişi tarafından bilgi almak için aranan Bıçkıcı, “'Ormanda mangal yasak mı?' diye soranlar bile oluyor” dedi.
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