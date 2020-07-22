Koronavirüs Çin’i olumsuz etkiledi!

Çin Otomobil Üreticileri Derneği verilerine göre, Çin’in otomobil üretimi, koronavirüs salgını etkisiyle, yılın ilk altı aylık döneminde yüzde 16.8 düştü.

Çin, haziran ayının sonunda, sene başından bu yana 10.11 milyon adet otomobil üretirken, aynı dönemde 10.26 milyon Çin üretimi otomobil satışı gerçekleşti.

Çin’in otomobil satışları da bir önceki yılın ilk yarısına göre yüzde 16.9 azaldı.