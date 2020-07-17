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    HaberlerOtomobil Haberleri 'Koronavirüs' otomobil pazarlarını da etkiledi! İşte önlemler
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    17.07.2020 - 17:59 |

    'Koronavirüs' otomobil pazarlarını da etkiledi! İşte önlemler

    Otomobil satışı yapılan pazarlarda alınacak koronavirüs önlemleri açıklandı. Buna göre pazarlara girişte maske zorunlu olacak. Kişi sayısı da pazarın büyüklüğüne göre planlanacak.

    'Koronavirüs' otomobil pazarlarını da etkiledi! İşte önlemler

    Sağlık Bakanlığı otomobil satışı yapılan, açık hava oto pazarlarında, alınması gereken tedbirleri açıkladı.

    Oto pazarı alanına alınacak kişi sayısı, müşteri ve satıcı dahil her 4 metrekareye "bir kişi" olacak şekilde planlanacak. Maske takmak zorunlu, girişlerde de ateş ölçümü yapılacak.

    Rehbere göre satılacak araçlar arasında, en az 2 metre mesafe olması gerekiyor. Görevli bir personel, kurallara uyulup uyulmadığını denetleyecek.

    İnceleme sırasında risk

    Rehberde, otomobili incelerken içine oturmanın ve çeşitli alanlarına dokunmanın bulaşma riski yarattığı uyarısı da yapıldı.

    Test sürüşünde 3 kişi sınırı

    Test sürüşü yapılması halinde ise araçta, şoför dahil herkes maske takmaya devam edecek. Araca en fazla 3 kişi alınacak.

    Klima ve tokalaşma yok

    Klima çalıştırılmayacak. Rehberde, satış esnasında tokalaşmadan uzak durulması gerektiği de belirtiliyor.

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