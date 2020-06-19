Lucid Motors, Tesla'ya rakip oluyor!

ABD’li elektrikli otomobil devi Tesla’nın yüksek performanslı Model S’ine rakip olarak pazardaki yerini almaya hazırlanan Lucid Motors’un Air isimli sedan aracı Eylül’de görücüye çıkacak.

Tamamen elektrikten güç alacağı belirtilen Lucid Air’in geliştirme süreci birkaç yıldır devam ediyordu. Tıpkı Tesla gibi Amerikan üretimi olacak Air’in ilk protitipi ise 2016’nın Aralık ayında tanıtılmıştı.

1,000 beygir güç ve 640 kilometrelik menzil değeriyle en çok Model S ile kıyaslanan arabanın tasarımı, Mazda’nın çok sevilen Miata modelini tasarlayan kişinin elinden çıkmıştı. İçeride ise Mercedes S-Class’ı aratmayacak kadar lüks donanıma ev sahipliği yapan araç gerçekten göz alıcı güzellikteydi.

Bu zamana kadar geçen süre zarfında ise Lucid Air’le ilgili birçok haber gün yüzüne çıktı. Önce arabanın fiyatının BMW ve Mercedes Benz gibi rakipleriyle benzer skalada olacağını öğrendik mesela. Derken performans testleri gündeme geldi ve Air’in saatte 378 km gibi inanılmaz bir yüksek hız değerini yakalayabildiği anlaşıldı.

Günümüzde ortaya çıkan yeni nesil elektrikli otomobil girişimleri hep yüksek hız ve menzil değeriyle dikkat çekmeye çalışıyor. Ancak Lucid Motors’u bu girişimlerden ayıran en önemli özelliği, Tesla’nın eski üretim şefini bünyesine transfer etmiş oluşu.

Bu arada Lucid halihazırda ABD’nin Arizona eyaletine bağlı Casa Grande şehrinde Air’i üreteceği fabrikayı yükseltmeye devam ediyor. İlk fazı bu yıl tamamlanacak olan fabrikada üretilecek arabalar buradan seçili pazarlara gönderilecek.