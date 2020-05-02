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    HaberlerOtomobil Haberleri Lüks modellerin en güvenilir Lexus ES
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    02.05.2020 - 11:58 |

    Lüks modellerin en güvenilir Lexus ES

    J.D. Power'ın yaptığı araştırma sonucunda en güvenilir lüks model Lexus ES seçildi. Lexus ES Sedan daha önce de motoruyla adından söz ettirmişti.

    Lüks modellerin en güvenilir Lexus ES

    Önceki nesil ES Sedan modelinin başarısını daha ileriye taşıyan yeni nesil ES Sedan, başarısını J.D. Power’ın araştırmasıyla taçlandırdı. Otomobil “En güvenilir lüks model” oldu.

    ES Sedan aynı zamanda verimli motoruyla da adından söz ettirmişti. Avrupa'daki en büyük otomobil kulübü ADAC'ın Ecotest araştırmasında, düşük tüketimiyle en iyi sonucu elde etmeyi başarmıştı! Lüks hibrit konusunda öncü olan Lexus, ES 300h modelinde 2.5 litrelik benzinli ve elektrikli motoruyla birlikte, düşük tüketiminin yanı sıra 218 HP'lik gücüyle yüksek performans da sunuyor.

    Lüks modellerin en güvenilir Lexus ES

    Doğada aç kalan tilkiyi elleriyle besledilerKARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Çayarası köyünde oturan Mehmet Sena Aras oğlu Cengiz Aras ile Erzurum'a giderken köy çıkışında karşılaştıkları tilkiyi elleriyle beslediler.
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