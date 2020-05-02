Lüks modellerin en güvenilir Lexus ES

Önceki nesil ES Sedan modelinin başarısını daha ileriye taşıyan yeni nesil ES Sedan, başarısını J.D. Power’ın araştırmasıyla taçlandırdı. Otomobil “En güvenilir lüks model” oldu.

ES Sedan aynı zamanda verimli motoruyla da adından söz ettirmişti. Avrupa'daki en büyük otomobil kulübü ADAC'ın Ecotest araştırmasında, düşük tüketimiyle en iyi sonucu elde etmeyi başarmıştı! Lüks hibrit konusunda öncü olan Lexus, ES 300h modelinde 2.5 litrelik benzinli ve elektrikli motoruyla birlikte, düşük tüketiminin yanı sıra 218 HP'lik gücüyle yüksek performans da sunuyor.