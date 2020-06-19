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    HaberlerOtomobil Haberleri McLaren 720S Le Mans'a sadece 50 kişi sahip olabilecek!
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    19.06.2020 - 17:50 |

    McLaren 720S Le Mans'a sadece 50 kişi sahip olabilecek!

    McLaren, 1995 yılındaki Le Mans yarışlarındaki başarıyı kutladığı 720S Le Mans modelini satışa sundu.

    McLaren 720S Le Mans'a sadece 50 kişi sahip olabilecek!

    Özel modelden sadece 50 adet üretilecek. McLaren'in 1995 yılında zorlu Le Mans yarışını kazanması en büyük başarılardan biri olarak kabul ediliyor. McLaren bu başarısına atfen sadece 50 adet olarak üreteceği modeli 720S Le Mans'ı satışa sundu.

    McLaren 720S Le Mansa sadece 50 kişi sahip olabilecek

    Satış fiyatı 285 bin 600 dolar olan araçtan sadece 50 adet üretilecek.  4 litrelik çift turboşarjlı V8 motordan güç alan 720S Le Mans, yedi vitesli ve çift kavramalı otomatik şanzıman sistemini kullanıyor. 710 beygir güç ve 770 Nm tork değerlerine sahip model 0'dan 100'e 2,7 saniyede ulaşıyor.

    1995 yılında McLaren F1 GTR zorlu dayanıklılık yarışı Le Mans'ta ilk kez birincilik kazanmıştı.

     

     

     

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