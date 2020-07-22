Mercedes, Amerika’da sedan üretmeyecek!
Alman otomotiv üreticisi Mercedes, Nisan-Haziran dönemindeki yaklaşık 2 milyar dolarlık kaybın ardından bir dizi önlem aldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, C Serisi ve A Serisi sedan modellerin Kuzey Amerika'daki üretimine son verileceği belirtildi
Alman otomotiv üreticisi Mercedes'in çatı şirketi Daimler, ikini çeyrek sonuçlarının ardından Kuzey Amerika'da ürettiği sedan modellerin üretimine son verdiğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, Alabama tesisinde üretilen C Serisi'nin bu fabrikadaki bantlara veda ettiği kaydedildi.
Markanın kompakt sedan modeli A Serisi Sedan'ın da artık Meksika'da fabrikada üretilmeyeceği belirtiliyor.
Mercedes'in Kuzey Amerika'da sedan model üretimi yerine daha kârlı SUV modellere yöneleceği de edinilen bilgiler arasında.
Şirketin 2020'nin Nisan-Haziran dönemindeki kaybı 1.91 milyar dolar olarak açıklanmıştı.
Alman üreticinin önümüzdeki yıllarda kârlılığı artırmak için bir dizi önlem alacağı ve bu kapsamda B Serisi, C Serisi Coupe/Convertible ve E Serisi Coupe/Convertible gibi niş modelleri yeniden gözden geçireceği belirtildi.