Mercedes, Amerika’da sedan üretmeyecek!

Alman otomotiv üreticisi Mercedes'in çatı şirketi Daimler, ikini çeyrek sonuçlarının ardından Kuzey Amerika'da ürettiği sedan modellerin üretimine son verdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Alabama tesisinde üretilen C Serisi'nin bu fabrikadaki bantlara veda ettiği kaydedildi.

Markanın kompakt sedan modeli A Serisi Sedan'ın da artık Meksika'da fabrikada üretilmeyeceği belirtiliyor.

Mercedes'in Kuzey Amerika'da sedan model üretimi yerine daha kârlı SUV modellere yöneleceği de edinilen bilgiler arasında.

Şirketin 2020'nin Nisan-Haziran dönemindeki kaybı 1.91 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Alman üreticinin önümüzdeki yıllarda kârlılığı artırmak için bir dizi önlem alacağı ve bu kapsamda B Serisi, C Serisi Coupe/Convertible ve E Serisi Coupe/Convertible gibi niş modelleri yeniden gözden geçireceği belirtildi.