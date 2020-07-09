Mercedes-Benz Türk'e ödül!

Mercedes-Benz Türk, Trust İstanbul kapsamında; 16 sektörde Türkiye’nin en güvenilir markalarının halk oylamasıyla ödüllendirildiği Trust Awards’ta, “Türkiye’nin En Güvenilir Yerli Üretim Otomotiv Markası” seçildi. Ürünlerinde ve marka kimliğinde mükemmeliyetçiliği ilke edinen, tutku, saygı, dürüstlük ve disiplin değerlerini benimseyerek faaliyetlerini sürdüren Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği otobüsler ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ürettiği kamyonlar sayesinde bu ödüle layık görüldü.

Twentify bağımsız araştırma şirketinin Bounty isimli mobil aplikasyonu üzerinden kapalı uçlu sorularla online anket olarak gerçekleştirilen halk oylaması Türkiye genelinde yapıldı. 75 ilde, 18-60 yaş arası, kategorinin kullanıcısı olan, %50 kadın %50 erkek olmak üzere ABC1C2 ses hedef kitle ve 1.400 kişiye uygulanan anket ile sonuçlara ulaşıldı.