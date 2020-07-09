BİST118.606-0.09EURO7.780.15USD6.860.08ALTIN400.060.28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Mercedes-Benz Türk'e ödül!
    ABONE OL
    09.07.2020 - 17:13 |

    Mercedes-Benz Türk'e ödül!

    Mercedes-Benz Türk, Türkiye’nin En Güvenilir Yerli Üretim Otomotiv Markası ödülünü kazandı.

    Mercedes-Benz Türk'e ödül!

    Mercedes-Benz Türk, Trust İstanbul kapsamında; 16 sektörde Türkiye’nin en güvenilir markalarının halk oylamasıyla ödüllendirildiği Trust Awards’ta, “Türkiye’nin En Güvenilir Yerli Üretim Otomotiv Markası” seçildi. Ürünlerinde ve marka kimliğinde mükemmeliyetçiliği ilke edinen, tutku, saygı, dürüstlük ve disiplin değerlerini benimseyerek faaliyetlerini sürdüren Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği otobüsler ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ürettiği kamyonlar sayesinde bu ödüle layık görüldü.

    Twentify bağımsız araştırma şirketinin Bounty isimli mobil aplikasyonu üzerinden kapalı uçlu sorularla online anket olarak gerçekleştirilen halk oylaması Türkiye genelinde yapıldı. 75 ilde, 18-60 yaş arası, kategorinin kullanıcısı olan, %50 kadın %50 erkek olmak üzere ABC1C2 ses hedef kitle ve 1.400 kişiye uygulanan anket ile sonuçlara ulaşıldı.

    Ata Koleji'nden sağlık çalışanlarına büyük destekTürkiye’nin ilk özel okullarından olan Ata Koleji, sağlık çalışanlarına özel büyük bir destek kampanyası başlattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor? BİM 10 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor!

    BİM mağazaları saat kaçta açılıyor/kapanıyor? BİM 10 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler satışa çıkıyor!

    Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

    Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

    Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

    Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

    Ayasofya kararı son dakika durumu nedir? Ayasofya kararı ne zaman açıklanacak, tarihi hikayesi nedir?

    Ayasofya kararı son dakika durumu nedir? Ayasofya kararı ne zaman açıklanacak, tarihi hikayesi nedir?

    Sıradaki Haber