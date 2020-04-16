Mercedes-Benz Türk'te üretim ne zaman başlayacak?

Mercedes-Benz Türk, dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle çalışanların sağlığına yönelik tedbirler ve uluslararası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında, 23 Mart’tan itibaren Hoşdere Otobüs Fabrikamızda ve 28 Mart’tan itibaren de Aksaray Kamyon Fabrikamızda faaliyetlerine ara vermişti. Şirket yetkilileri, üretimin devamı için gerekli şartların tekrardan sağlanmasıyla birlikte fabrikalarda yeniden faaliyete başlanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgiler doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerimizi alarak ve gelişmeleri yakından takip ederek, 20 Nisan tarihinde Hoşdere Otobüs fabrikamızda ve 24 Nisan tarihinde ise Aksaray Kamyon fabrikamızda faaliyetlerimize tekrar başlayacağımızı bildiririz” ifadelerine yer verildi.