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    HaberlerOtomobil Haberleri Mercedes hidrojenle çalışan TIR'ını tanıttı
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    17.09.2020 - 16:59 |

    Mercedes hidrojenle çalışan TIR'ını tanıttı

    Uzun yıllardır hidrojen teknolojisi üzerine çalışan Daimler, Mercedes Benz markası için geliştirilen uzun menzilli konsept TIR'ı tanıttı. Tanıtılan aracın 2023'te müşteriler tarafından deneme sürüşü yapılacağı belirtildi.

    Mercedes hidrojenle çalışan TIR'ını tanıttı

    Mercedes Benz markasını da bünyesinde bulunduran Alman otomotiv devi Daimler, taşımacılık sektörü için oldukça önemli sayılabilecek bir gösterim gerçekleştirdi. Yapılan özel etkinlikte Daimler hidrojenle çalışan TIR tanıttı.

    Uzun yıllardır hidrojen teknolojisi üzerine çalışan Daimler tarafından ortaya çıkartılan TIR'ın tek depoyla 1000 kilometre gidebildiği belirtildi. GenH2 TIR adı verilen modelin 25 tona kadar yük taşıyabileceği ifade edildi.

    İki likit hidrojen tankına sahip TIR'ın geleneksel dizel araçlara göre daha yüksek performanslı olacağı aktarıldı. Şirketin tanıtımında GenH2'nin 2023 yılından itibaren kullanıcı testine sunulacağına değinildi. Aracın seri üretiminin ise 2025 yılından sonrasına sarkacağı belirtildi.

     

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