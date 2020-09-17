Mercedes hidrojenle çalışan TIR'ını tanıttı

Mercedes Benz markasını da bünyesinde bulunduran Alman otomotiv devi Daimler, taşımacılık sektörü için oldukça önemli sayılabilecek bir gösterim gerçekleştirdi. Yapılan özel etkinlikte Daimler hidrojenle çalışan TIR tanıttı.

Uzun yıllardır hidrojen teknolojisi üzerine çalışan Daimler tarafından ortaya çıkartılan TIR'ın tek depoyla 1000 kilometre gidebildiği belirtildi. GenH2 TIR adı verilen modelin 25 tona kadar yük taşıyabileceği ifade edildi.

İki likit hidrojen tankına sahip TIR'ın geleneksel dizel araçlara göre daha yüksek performanslı olacağı aktarıldı. Şirketin tanıtımında GenH2'nin 2023 yılından itibaren kullanıcı testine sunulacağına değinildi. Aracın seri üretiminin ise 2025 yılından sonrasına sarkacağı belirtildi.