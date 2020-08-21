Mercedes, Nokia davasını kaybetti!

Nokia, geliştirdiği mobil teknoloji lisanları sayesinde oldukça iyi gelirler elde etmeye devam ediyor.

Mercedes-Benz gibi markalar da bu bağlanılabilirlik teknolojilerini hemen hemen her modeline entegre ediyor.

Mercedes, Nokia patentlerini ihlal etti

Automotive News'in haberine göre Alman mahkemeler; Mercedes'in açtığı davada, otomobil içerisindeki mobil teknolojiler konusunda Nokia'ya hak verdi. Mahkeme; Mercedes'in, Nokia'nın mobil teknoloji patentlerini çiğnediği hükmüne vardı.

Mahkemenin verdiği kararı anlamadığını belirten Daimler, temyize başvuracaklarını açıkladı.

Nokia ise bu karardan memnun kaldıklarını ve Daimler'in lisans haklarını satın alması gerektiğini belirtti.

Mahkemenin verdiği karar Daimler'i oldukça zor durumda bırakabilir. Çünkü Nokia, 7 milyar euroluk teminat göstermesi halinde Mercedes'in Almanya'da otomobil satmasının önüne geçebilir.

Yine de Nokia'ya açılan lisans davası şu anda iki farklı mahkemede daha görülmeye devam ediyor. Kesin karar, önümüzdeki süreçte belli olacak.