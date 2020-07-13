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    HaberlerOtomobil Haberleri Mercedes S-Serisi yüzünü gösterdi
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    13.07.2020 - 17:35 |

    Mercedes S-Serisi yüzünü gösterdi

    Eylül ayında dünya lansmanı gerçekleşecek olan Yeni Mercedes-Benz S-Serisi’nin ilk ön gösterimi, ikinci nesil Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi olan "My MBUX" teknolojilerinin tanıtımıyla gerçekleşti. 2018 yılında tanımı yapılan Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi (MBUX) İç Mekan Yardımcısı'nın ikinci nesli yeni S-Serisi ile birlikte sunuluyor.

    Mercedes S-Serisi yüzünü gösterdi

    OLED teknolojisine sahip beş adede kadar artırılabilen büyük ekranlar konfor işlevlerinin kullanımını kolaylaştırıyor. MBUX insan odaklı bir yaklaşım sergiliyor. Kişiselleştirme ve sezgisel kullanım olanakları çok daha kapsamlı. Bu sadece arka koltuklar için değil, aynı zamanda sürücü için de geçerli.

    Mercedes S-Serisi yüzünü gösterdi

    Örneğin, yeni 3-Boyutlu dijital gösterge paneli, bir düğmeye basıldığında derinlik algısını artırıyor. Böylece özel 3-boyutlu gözlük takmaya gerek kalmadan gerçek derinlik etkisi elde ediliyor.

    Yeni Mercedes S-Serisi'nin iç mekânında geleneksel kumanda düğme sayısı önceki nesline göre 27 adet azaltılırken, beş adede kadar arttırılabilen OLED teknolojisine sahip büyük ekranların da desteğiyle dokunma ve sürükleme, sesli komut, doğal el hareketleri ve gözle kumanda seçenekleri de kullanıma alınıyor.

    "15 Temmuz" destanını kum taneleriyle böyle anlattıTürkiye ve Avrupa'nın birçok ülkesinde yüzlerce kez gösteri yapan kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılında o gece yaşananları kum sanatıyla anlattı.
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