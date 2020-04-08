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    HaberlerOtomobil Haberleri Mercedes ücretsiz dağıtacak!
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    08.04.2020 - 09:31 |

    Mercedes ücretsiz dağıtacak!

    Mercedes, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleye destek için ürettiği solunum cihazının tasarımlarını ücretsiz olarak dağıtacağını duyurdu.

    Mercedes ücretsiz dağıtacak!

    Mercedes'ten yapılan açıklamada, Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) ile ortaklaşa gerçekleştirilen projeyle günlük 1000 adet solunum cihazı üretildiği belirtildi.

    Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) ilk etapta 10 bin adet cihaz siparişi verdiği kaydedilirken, "Corona virüse karşı küresel mücadeleye destek olmak için solunum cihazının tasarımlarını ücretsiz olarak üreticilerin kullanımına sunacağız." ifadeleri kullanıldı.

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