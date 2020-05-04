Motosiklette 'düşüş' devam ediyor

Türkiye’de motosiklet satışlarında birkaç yıldır sürmekte olan düşüş devam ediyor. 2020 Mart ayı TUIK verilerine göre motosiklet tescil adetleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 oranında azaldı. 2020 yılı Mart ayında 12.032 adet tescil yapılırken 2019 Mart ayında ise 13.943 adet tescil yapıldı.

Yıllık ocak-Mart aylarında ise satışlar yüzde 4,4 azaldı. MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği) verilerine göre 2020 Ocak-Mart aylarında cc bazında motosiklet tescil adetlerine göre 101-125cc aralığı 3.497 adet araçla yüzde 24 oran ile en yüksek payı aldı. İkinci sırayı 2.947 adet ve yüzde 21 ile 0-50cc aralığı, üçüncü sırayı ise 2.448 adetle yüzde 17 ile 126-250 cc aralığı aldı.

2020 ilk üç ayında tescil edilen motosikletlerin yüzde 61’i yerli modellerden oluştu. Geçen yılın aynı döneminde yerlilerin oranı yüzde 45 idi. Yani 2020 3 ayda ithal araç sayısı yüzde 17 azalırken yerli araç sayısı yüzde 6 arttı.