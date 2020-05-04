BİST 99.468-1.62EURO7.68-0.30USD7.010.12ALTIN385.910.63
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerOtomobil Haberleri Motosiklette 'düşüş' devam ediyor
    ABONE OL
    04.05.2020 - 13:43 |

    Motosiklette 'düşüş' devam ediyor

    Trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı geçen yılın Mart ayına göre yüzde 13,7 oranında azaldı. Sektör, Uzakdoğu’dan ithal edilen yedek parça ve motosikletlere uygulanacak vergi artışının engellenmesini istiyor.

    Motosiklette 'düşüş' devam ediyor

    Türkiye’de motosiklet satışlarında birkaç yıldır sürmekte olan düşüş devam ediyor. 2020 Mart ayı TUIK verilerine göre motosiklet tescil adetleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 oranında azaldı. 2020 yılı Mart ayında 12.032 adet tescil yapılırken 2019 Mart ayında ise 13.943 adet tescil yapıldı.

    Yıllık ocak-Mart aylarında ise satışlar yüzde 4,4 azaldı. MOTED (Motosiklet Endüstrisi Derneği) verilerine göre 2020 Ocak-Mart aylarında cc bazında motosiklet tescil adetlerine göre 101-125cc aralığı 3.497 adet araçla yüzde 24 oran ile en yüksek payı aldı. İkinci sırayı 2.947 adet ve yüzde 21 ile 0-50cc aralığı, üçüncü sırayı ise 2.448 adetle yüzde 17 ile 126-250 cc aralığı aldı.

    2020 ilk üç ayında tescil edilen motosikletlerin yüzde 61’i yerli modellerden oluştu. Geçen yılın aynı döneminde yerlilerin oranı yüzde 45 idi. Yani 2020 3 ayda ithal araç sayısı yüzde 17 azalırken yerli araç sayısı yüzde 6 arttı.

    Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürperttiNihat Hatipoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen iftar programına video gönderen mezarcı, başından geçen ilginç bir olayı anlattı. Mezarcının anlattıkları ekran başındakilerin tüylerini diken diken etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    LGS mayıs ayı örnek soruları 2020! İşte MEB LGS destek paketi! İşte 1000 soruluk paket...

    LGS mayıs ayı örnek soruları 2020! İşte MEB LGS destek paketi! İşte 1000 soruluk paket...

    Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

    Milyonlarca bekliyordu! Paralar cuma günü hesapta...

    Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

    Virüsü 1 haftada yenen doktor anlattı!

    Devrilen TIR'ın sürücüsü feci şekilde can verdi!

    Devrilen TIR'ın sürücüsü feci şekilde can verdi!

    Sıradaki Haber