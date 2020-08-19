Musk'tan ilginç Tesla açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde "Beni linç edin" çağrısı ile kullanıcılarından Wikipedia'da hakkında sahte bilgiler girmesini isteyen Elon Musk bu sefer gelecek planları ile gündemde.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su ve sahibi Elon Musk şirketin ürettiği modellere gelecek yıllarda entegre edilecek özellikler hakkında açıklamalarda bulundu.

Bu açıklamalardan en dikkat çekeni ise Musk'ın "Kornaların keçi sesiyle çalacağı yönündeki söylentiler bir sürpriz mi yoksa bir yazılım güncellemesi mi?" sorusuna verdiği yanıt oldu.

Musk, söz konusu özelliğin "kesinlikle geleceğini" söyledi. Musk, keçi kornası dışında Tesla otomobillerine başka yenilikler de geleceğini belirtti.

Musk'a göre ataçlar güvenli koşulların oluşması durumunda otonom sistemleri sayesinde yol çukurları karşısında yavaşlayabilecek veya etraftan dolaşabilecek.

Musk önümüzdeki günlerde Tesla araçlarına iki faktörlü kimlik doğrulama özelliğinin de geleceğini duyurdu.

Musk, iki faktörlü kimlik doğrulamanın ilk olarak Mayıs 2019'da geleceğinden bahsetmiş, ancak şirket söz konusu sistemi bir türlü geliştirememişti.