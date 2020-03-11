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    HaberlerOtomobil Haberleri Nissan corona virüsün merkezinde üretime tekrar başlıyor
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    11.03.2020 - 13:07 |

    Nissan corona virüsün merkezinde üretime tekrar başlıyor

    Nissan, Çin genelinde yeni corona virüs vakalarının azalması üzerine, Hubei bölgesindeki Xiangyang fabrikasında üretime bu haftasonu yeniden başlayacağını açıkladı. Corona virüs salgını ilk olarak Hubei'de patlak vermişti.

    Nissan corona virüsün merkezinde üretime tekrar başlıyor

    Nissan Motor Co. Ltd. ülke genelinde yeni Covid-19 (koronavirüs) vakalarının azalması üzerine, Çin'in Hubei bölgesindeki Xiangyang fabrikasında üretime yeniden başlayacağını açıkladı.

    Japon otomotiv şirketinden yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının başladığı yer olan Hubei bölgesindeki fabrikada, salgının başladığı dönemlerde ara verilen üretimin bu haftasonunda yeniden başlayacağı belirtildi. Açıklamada, ülke genelindeki fabrikalar genelinde ara verilen üretimin tam olarak ne zaman normale döneceğine ilişkin bir bilgiye ise yer verilmedi.

    Nissan corona virüsün merkezinde üretime tekrar başlıyor

    GM, Toyota ve Honda da ara vermişti

    Covid-19 salgınının başlamasının ardından Çin'de üretime ara veren otomotiv üreticilerinin arasında, Nissan'dan başka, aralarında General Motors, Honda ve Toyota'nın yanında daha birçok şirket bulunuyor.

     

     

    Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.
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