NISSAN'dan online showroom!

NISSAN Türkiye, koronavirüs (COVID-19) salgınıyla tüm dünyada yaşanan hızlı dijitalleşme süreci ile birlikte NISSAN’ın Intelligent Mobility vizyonu kapsamında “inovatif tüketici deneyimi” oluşturma hedefiyle, bir yeniliğe daha imza atarak, NISSAN tutkunlarına bayilere gitmeden “sanal showroom” üzerinden modelleri deneyimleme imkânı sunuyor.

Yakın dönemde yüzde 100 dijital otomobil satışı ve alımının yükseleceği öngörüsüyle hareket eden NISSAN Türkiye, sanal showroom ile tüketici beklentilerine her platformda cevap veriyor.

Sanal showroom sayesinde NISSAN modelleri ile ilgilenenler, tam donanımlı bir NISSAN showroom’unu evlerinden ayrılmadan keşfedebiliyor. Sanal showroom’u ziyaret edenler, showroom içindeki satış bölümünde, araçlar arasında gezinip istedikleri NISSAN modelinin içine girerek aracı 360 derece deneyimleyebiliyor.

Hem mobil hem de masaüstü cihazlardan erişilebilecek olan NISSAN Sanal Showroom’da dört ana NISSAN modeli; Micra, Qashqai, X-Trail ve Navara yer alacak. Sanal showroom’u ziyaret ederek model seçimini tamamlayan kullanıcılar aynı zamanda fiyat listelerini inceleyip “Online Araç Rezervasyonu” ve “Sizi Görüntülü Arayalım” formlarını kullanarak online satış deneyimlerini sürdürebilecek.