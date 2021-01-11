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    HaberlerOtomobil Haberleri Norveç dünyaya örnek oldu
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    11.01.2021 - 07:00 |

    Norveç dünyaya örnek oldu

    Norveç, bir yıl içinde elektrikli araçların konvansiyonel motorlu (benzin veya dizel) araçlardan daha çok satıldığı ilk ülke oldu.

    Norveç dünyaya örnek oldu

    Nitekim geçtiğimiz yıl Norveç’te satılan 141 bin 412 aracın yüzde 54.3’ünün elektriklilerden oluştuğu kaydedildi. Norveç Yol Federasyonu’nun (OFV) yaptığı açıklamaya göre 2019 yılında bu oran yüzde 42.4’tü.

    Petrol üreticisi Norveç, getirdiği vergilerle 2025 yılında, benzin veya dizel araçların satışına tamamen son vermeyi amaçlıyor. Bu nedenle de Norveç, elektrikli araç üreticilerinin yeni marka ve modelleri için bir test merkezi gibi.

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