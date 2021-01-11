Norveç dünyaya örnek oldu

Nitekim geçtiğimiz yıl Norveç’te satılan 141 bin 412 aracın yüzde 54.3’ünün elektriklilerden oluştuğu kaydedildi. Norveç Yol Federasyonu’nun (OFV) yaptığı açıklamaya göre 2019 yılında bu oran yüzde 42.4’tü.

Petrol üreticisi Norveç, getirdiği vergilerle 2025 yılında, benzin veya dizel araçların satışına tamamen son vermeyi amaçlıyor. Bu nedenle de Norveç, elektrikli araç üreticilerinin yeni marka ve modelleri için bir test merkezi gibi.