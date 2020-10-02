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    02.10.2020 - 17:32 |

    Norveç elektrikli otomobilde rekor kırdı

    Norveç'te yeni tescil edilen araçların yüzde 61,5'i elektrikli araçlardan oluştu.

    Norveç elektrikli otomobilde rekor kırdı

    Norveç Karayolu Trafiği Bilgi Konseyi (OFV) verilerine göre petrol zengini Norveç'in kişi başına elektrikli araç satışlarında "dünya şampiyonu" oldu.

    Norveç'te araç satışları Covid-19 krizi etkisiyle aylardır düşüşte olmasına rağmen, eylül ayında elektrikli araç satışları, toplam araç satışlarının yüzde 61,5'ini oluşturarak, rekor düzeye yükseldi. Ülkenin bir önceki elektrikli araç satış rekoru yüzde 58,4 ile 2019 yılının mart ayında kaydedilmişti.

    Norveç parlamentosu daha önce ulusal bir hedef olarak 2025 yılına dek sıfır emisyona geçmeyi planladığını açıklamıştı.

     

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