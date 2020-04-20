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    HaberlerOtomobil Haberleri Online bayiliklere geçtiler!
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    20.04.2020 - 09:56 |

    Online bayiliklere geçtiler!

    Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evden çıkmamanın önem kazandığı bu dönemde, tüm bayi teşkilatı ve müşterilerin sağlığı öncelik alınarak görüntülü görüşme hizmeti vermeye başlanıyor.

    Online bayiliklere geçtiler!

    Alfa Romeo ve Jeep, kurduğu dijital altyapı ile Türkiye’deki tüm bayilerinde online görüşme hizmeti vermeye başladı. Bu sayede, müşteriler bayi web siteleri veya sosyal medya kanalları aracılığıyla diledikleri bayinin temsilcisine saniyeler içerisinde bağlanabilecek.

    Showroom’larda yer alan Alfa Romeo ve Jeep modellerinin online ortamda canlı olarak incelenebileceği sistemde, modellerle ilgili tüm detaylar da anında öğrenilebilecek.

    Online bayiliklere geçtiler

    Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, bu anlayışla Türkiye geneline yayılan 17 Alfa Romeo ve Jeep bayisinde görüntülü görüşme hizmetini başlattıklarını vurguladı. Özgür Süslü, “Marka ve kurumların çevreleri için sorumlu olarak hareket etmesi gereken bir dönemden geçiyoruz.

    Yeni Tip Corona virüs (Covid-19) salgını  nedeniyle insanların evlerinden zorunlu olmadıkça çıkmadığı bu günlerde biz de iş yapış şeklimizi farklılaştırıp, dijital ortamdaki faaliyetlerimizi artırdık. Devreye aldığımız görüntülü görüşme sistemi ile otomobil severler, diledikleri yerden showroomlarımıza saniyeler içerisinde bağlanabiliyor ve evlerinden çıkmadan bir satın alma deneyimi yaşıyorlar” dedi.

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